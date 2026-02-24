スシロー×「パペットスンスン」コラボ再び 指人形マスコット・湯呑み2種セット…限定グッズ登場
【モデルプレス＝2026/02/24】回転寿司チェーン「スシロー」では、CHOCOLATE Inc.に所属する人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションを、3月4日から全国のスシローにて実施する。「パペットスンスン」とのコラボは今回で2回目となる。
おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、SNSの総フォロワー数が300万人を超える（※2026年2月時点）、日々のできごとを描いたムービーで子どもから大人までに癒しを届けている人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボが再び実現。今回のコラボでは、ツクツクやファンファンのデザインも加わり、コラボ限定ピック付きのおすしや、コラボ限定ステッカー付きのスイーツなどが登場する。
【3月4日より販売開始】
コラボ限定クリアピック（全5種）付きのおすしでは2種類のメニューを展開。「えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り」は、チーズとバジルの香りが食欲をそそる創作すしだ。
「サーモンアボカド」は、サーモンとアボカド、オニオンスライスとマヨが絶妙な組み合わせになっている。
コラボ限定クリアピックは背景が透明になっているため、スンスンたちをさまざまな場所に登場させて遊ぶこともできる。
【3月18日より販売開始】
ポップなデザインのコラボ限定ピック（全5種）付きのおすしとして、肉の旨みを存分に楽しめる「こだわりハンバーグにぎり」と、ねぎまぐろのねっとりとした食感と旨みにたくあんの食感が合う「まぐたく巻」の2種類のメニューが登場する。
【3月4日より販売開始】
コラボ限定ステッカー（全5種）付きの「ふわふわ苺クリームのガトーショコラ」は、濃厚なガトーショコラと苺クリームの甘みと酸味が丁度良いバランスになるよう仕上げた一品。
スンスンがおすしのネタをギュッと抱えたコラボ限定指人形マスコット（全3種）付きのソフトドリンクや、コラボ限定クリアカード（全3種）付きの「天然インド鮪7貫盛り」、コラボ限定クリアポーチ＆シール（全3種）付きの「ぷちローセット」も販売する。
「天然インド鮪7貫盛り」では、“パペットスンスンコラボ限定湯呑み2個セット”が100人に当たる抽選に参加できる。カードの袋に同封されている二次元コードからすぐに応募が可能で、抽選結果がその場で分かる。（modelpress編集部）
