健康/ダイエットの為に必ず知っておきたい「アミノ酸スコア」とは？

健康・ダイエットのために「アミノ酸スコア」は必須知識

アミノ酸スコアについて知ろう！

質のよいたんぱく質はどのようなたんぱく質をいうのでしょうか。栄養面から考えれば、体内で合成できない９種類の必須アミノ酸を十分に含むたんぱく質こそが良質なたんぱく質といえ、食事を摂るうえでは特に重要視されるべきでしょう。

しかし、通常の食事では、たんぱく質の量は把握できても、必須アミノ酸の摂取量までは細かく確認することはできません。そこで役に立つのが、食品に含まれる必須アミノ酸の含有量やバランスをわかりやすく数値化し、たんぱく質の質を評価した「アミノ酸スコア」になります。

アミノ酸スコアでわかることは、それぞれの食品に含まれるアミノ酸の量が、必要量に対してどれくらいの割合で達しているかということ。必要量をすべて満たしていることを示す値が「１００」。不足するアミノ酸がある場合は、もっとも低い数値の比率がアミノ酸スコアになります。

つまりスコアが１００に近いほど、必須アミノをバランスよく含む、質のよいたんぱく質がであることを意味しています。

肉や魚、卵など動物性たんぱく質の多くはスコア１００を満たしている一方で、穀物や野菜はスコアが低くなっています。これだけでは必須アミノ酸が不足するため、アミノ酸スコアの高いほかの食品で補う必要があることがわかるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡