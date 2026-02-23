「デニムばっかり」は卒業！【GU】40・50代が似合う♡「優秀スウェットパンツ」

カジュアルな気分の日は、気づくとデニムばかり。そんなワンパターンから抜け出したいなら、今取り入れたいのがスウェットかも。【GU（ジーユー）】には、ラフに傾きすぎずオシャレ見えも期待できる優秀スウェットパンツがラインナップ。程よくきちんと感も欲しい40・50代の装いに自然となじみ、デイリーコーデをさりげなく更新してくれる存在になりそうです。今回は「40代コーデ」を提案するスタッフさんの着こなしとあわせてご紹介するので、ぜひチェックしてみて。

丸みシルエットでこなれるバレルパンツ

【GU】「スウェットバレルアンクルパンツ」\2,990（税込）

丸みを帯びたバレルシルエットが目を引く一本は、いつものトップスを合わせるだけでスタイリングが新鮮に映りそう。腰まわりから裾にかけて描く立体的なラインが、体のラインをさりげなくカバーしつつ、自然とこなれた雰囲気をプラス。アンクル丈のレングスが足元をクリーンに見せ、スウェット特有のラフさを程よく抑えてくれそうなのも魅力です。「ウエスト紐でサイズ感を調整できる」（公式サイトより）のもポイント。