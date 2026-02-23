インスタグラムで発表

フィリーズのホセ・アルバラード投手が22日（日本時間23日）、自身のインスタグラムを更新。保険問題によりワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表を辞退することを明かした。

アルバラードは「本日は大変残念な正式発表を皆様にお伝えしないといけません。残念ながらベネズエラ代表としてWBCでプレーすることが出来ません。保険が下りなかった為です」と綴った。そして「悲しみと同時に（現状を）飲み込むことは難しいです。3大会連続で母国のユニホームを着るイメージ、そして覚悟はできていました。ベネズエラ代表としてプレーできることに常に誇りを感じています。その機会が与えられれば、常に情熱をもって全力でやってきました」と心情を吐露した。

今回のWBCでは、アルバラード以外にもスター選手が保険が下りずに代表を辞退している。プエルトリコ代表ではフランシスコ・リンドーア内野手（メッツ）とカルロス・コレア（アストロズ）をはじめ8人以上が不参加に。マイク・トラウト外野手（エンゼルス）も米国代表に選ばれなかった。

アルバラードはレイズやフィリーズで活躍。メジャー通算408試合に登板し、防御率3.47、52セーブを挙げている。（Full-Count編集部）