衝撃のオープン戦初安打「打つの上手すぎる」

華麗すぎる“初安打”だった。巨人のドラフト4位ルーキー・皆川岳飛外野手が22日、中日とのオープン戦（北谷）に「3番・中堅」で先発出場。8回の第4打席に“曲芸打ち”でオープン戦初安打をマークした。「打つの上手すぎる」「ホンマに天才」とジャイアンツファンから興奮の声が上がっている。

皆川は3打席目まで無安打だったが、2点リードの8回1死、4球目の内角低めに入ってきたフォークをバットの先で拾い、見事に中前へ弾き返した。これで対外試合全4戦で出塁。計14打席で7出塁を記録している。

連日美技を披露している外野守備でも見せ場があった。9回先頭、村松開人内野手が放ったセンター前に落ちそうな打球をスライディングキャッチ。場内はどよめいた。

中大では4度のベストナインを獲得した22歳。強肩や走力も兼ね備え、走攻守3拍子そろった即戦力として評価されている。「開幕スタメンあるで」「4位で取れたのガチでデカいな」「なんでこれドラ1じゃないんだ？」「この肘の抜きは見事」「こりゃ絶対1軍には置いときたいな」「3年以内に首位打者取れそうだ」「守備も上手いのはエグい」とSNSでは大絶賛。外野のレギュラー争いを勝ち抜けるか、注目が集まる。（Full-Count編集部）