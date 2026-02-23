オリックスのジェリーの“変身”にファン「え！ 髭剃ってる？」

オリックスの新助っ人、ショーン・ジェリー投手の“イメチェン”にファンは驚きを隠せないでいる。今季から加入した身長213センチの助っ人は来日当初、髭を蓄えていたが、21日の紅白戦に登板する際には綺麗に剃られていた。

28歳右腕の意外な変化にファンはSNS上で「え！ 髭剃ってる？」「特徴的な髭剃ったらイケメンじゃねと思っていました」「髭を剃った結果……特徴的な髭の可愛い高身長オジさんが、高身長爽やかイケメンに変貌しました」「ヒゲでわからなかったけどかなり好青年ですね。球の落差もヤバい！」「髭剃るとイケメンが現れた」などの反応を示してビックリしている様子だった。

紅白戦では先発登板して任された1イニングを無失点に封じた。ジャイアンツに在籍した2024年には58試合登板を果たした右腕。投球する様子を「パーソル パ・リーグTV」が「【制球力も問題ナシ】ジェリー『2階から投げ下ろしているような……紅白戦で納得の1回無失点』」と題して公式YouTubeに映像を公開した。

すると「ホンモノが来た！」「コントロール良さそうで、低めに投げきれそうだから期待できるかも。はやくオープン戦での投球が見たい」「大谷より20cmでかいのは想像つかん」「秋広より12cmくらいデカイというバグ」「ちなみにオリっ子ユニフォームの背ネームは『チビチャン』」などの反響があった。（Full-Count編集部）