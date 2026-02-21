ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯µþ¥»¥éD¡Ä¤¿¤Ã¤¿5Æü¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸÷·Ê¡É¡¡¸ø¼°¤â»×¤ï¤º¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¡×
µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Î¸ø¼°X¤¬¿Í¹©¼ÇÄ¥¤êÂØ¤¨5ÆüÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤¬¡È·ãÊÑ¡É¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£µå¾ì¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬20Æü¡¢¿Í¹©¼Ç¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¹©»ö¤¬¿Ê¤à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿ÆâÌî¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¸÷·Ê¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï14Æü¤«¤é¡¢2018Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿Í¹©¼Ç¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢µå¾ì¸ø¼°X¤Ï¡Ö¿Í¹©¼ÇÄ¥¤êÂØ¤¨5ÆüÌÜ¡×¤È¤·¤Æ¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£°ÊÁ°¤ÏÆâÌîÉôÊ¬¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¹©¼Ç¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÎÐ¤Ë¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£²óºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¿Í¹©¼Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç±ï¼è¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¥Ù¡¼¥¹¼þ¤ê°Ê³°¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÆâÌî¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ï¸«Ç¼¤á¤Ë¡£¸ø¼°X¤â¡ÖÆâÌî¤Î¤¢¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢28Æü¤Ë¹©»ö¤¬´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¶¯²½»î¹ç¡¢ºå¿ÀÂÐ´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¿¿¿·¤·¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿Í¹©¼Ç¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë½é¤á¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë