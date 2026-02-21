¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·ã¤·¤¤µå»ù¤ËÂçÀÚ¤Ê¡ÈÊä¿©¡É¡¡Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¡ÄÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹©É×
À®Ä¹´ü¤ÎÁª¼ê¤ËÂçÀÚ¤Ê¿©»ö¤Î¹©É×¤È¤Ï¡©
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÎÏ¸þ¾å¤äµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£À®Ä¹´ü¤ÎÁª¼ê¤Ï±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î3¿©¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÌ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤àÊÝ¸î¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿©»ö¤òºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤ë¡ÖÊä¿©¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¾ï¤Ë±ÉÍÜ¤òËþ¤¿¤¹¾õÂÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£
¡¦°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬É¬Í×¤«¡£
¡¦Êä¿©¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤Ù¤¿©ºà¤ä¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¿©ÉÊ¤Î´ð½à¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¦¿©°é¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î°Õ¼±¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡²£ÉÍ¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¸µÎÀÊì¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÅÏî´¸µÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬Æ°¤¯ÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬ÂÎ³Ê·ÁÀ®¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤ÏÆâÂ¡¤¬Ì¤È¯Ã£¤Ç°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1Æü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò5²ó¤«¤é6²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¡ÖÊ¬¿©¡×¤¬Í¸ú¤À¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¡¢¥Ï¥à¤äÍñ¤ò¶´¤ó¤À¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£Ä«¿©¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ò¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¸ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Çºî¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò½ù¡¹¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Î³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö»³Ìî¥¬¥Ã¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¿©°é¤ÎÆ³Æþ¤¬À®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Äã³ØÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤º¡¢±ÉÍÜ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤è¤ê¡Ö¿©¤Ù¤ë½¬´·¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢¹â³ØÇ¯¤«¤é¼Á¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÀÝ¼è¤Ë¤Ï¡¢°Â¤¯¤ÆÄ´Íý¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ëµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°Ä¾¸å¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¶ÑÅù¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ë¤Ê¤É¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ëÃÎ¼±¤Î¹¹¿·¤â½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©¤Î³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÅÄ¾Â¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯BBC¡×¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë5²ó¤È¾®¹ï¤ß¤ËÊä¿©»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Æ¾ì¤ÏÌÔ½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÃÏ°è¤À¤¬¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¡¢±ö¤¤å¤¦¤ê¤Ê¤É¤ò»ý»²¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë±ÉÍÜ¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤ä²ø²æ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÎ½Å¤¬40¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÂÇµå¤¬³°Ìî¤ò±Û¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÄó¼¨¤·¡¢¿©»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¹©É×¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¿©À¸³è²þÁ±¤Ë¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌµÍý¤ËµÍ¤á¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿Êä¿©¤Î½¬´·²½¤³¤½¤¬¡¢¸Î¾ã¤òËÉ¤®¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶áÆ»¤À¡£ÀìÌç²È¤ä³ØÆ¸¥Á¡¼¥à¤ÎÎã¤ò»²¹Í¤Ë¡¢À®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¦¾¯¿©¤Ê»Ò¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤Î¿©»ö¤ò5²ó¤«¤é6²ó¤ËÊ¬¤±¤ë¡ÖÊ¬¿©¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÁíÀÝ¼è¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁý¤ä¤¹¡£
¡¦Äã³ØÇ¯¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡Ö¿©¤Ù¤ë½¬´·¤Å¤±¡×¤òÍ¥Àè¤·¡¢¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë±ÉÍÜ²Á¤Ê¤É¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦¡Ö¸ý¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤¬ÂÎ¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤¬Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç°ÕÍß¤òÂ¥¤¹¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë