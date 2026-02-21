¡Öµð¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×17ºÐ¤Î¡ÈËÜ²»¡É¡¡¥É¥é1¸õÊä¤â³ÎÌó¥Ê¥·¡¢¥ÑµåÃÄ¤Î»ØÌ¾¤Ëº¤ÏÇ
¹Ã»Ò±à¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ÎÂÀÅÄ¹¬»Ê»á¤Î¿ÊÏ©¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë
¡¡ÀÄ¿¹¸©Î©»°Âô¹â½Ð¿È¤Ç¸µ¶áÅ´Åê¼ê¤ÎÂÀÅÄ¹¬»Ê»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï1969Ç¯¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¡¼¤Á¤ã¤ó¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î¡È¼çÌò¡É¤À¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ë¾¾»³¾¦¤È¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡±äÄ¹18²ó0-0ºÆ»î¹ç¤Ç¤ÎÂçÇ®Åê¤Ê¤É¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡ÈÂç³Ø¤«¡¢¥×¥í¤«¡É¤Ç¤Î¿ÊÏ©ÌäÂê¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤Ê¤é°ÕÃæ¤ÎµåÃÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Îµð¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºå¿À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1969Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç´°Á´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿ÂÀÅÄ»á¿Íµ¤¤Ï¡¢Âç²ñ¸å¤â·ÑÂ³¤·¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë±¦ÏÓ¤Î¼¡¤Ê¤ë¿ÊÏ©¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ê¤éÅìµþÏ»Âç³Ø¹Ô¤¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤ò´«¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤éÅú¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢ÂÀÅÄ»á¤ÏÆüÂç¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¹â¹»3Ç¯ºÇ¸å¤Î²ÆÁ°¤Ê¤É¤Ë¡¢Î×»þ»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÆüÂç¡¦²ÏÆâÃé¸ã´ÆÆÄ¤È¤Î±ï¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤ËÆüÂç¤ËÆþ¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÏÆâ´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È1²óÍ·¤Ó¤ËÍè¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î²È¤ËÇñ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤«¤éÍè¤ëÁª¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤«¡¢¸«¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüÂç¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡×¡£ÅöÁ³¤ÎÇ¡¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»°Âô¹â¤ÈÆüÂç¤Î´Ø·¸¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÈÂÀÅÄ¤ÏÆüÂç¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤¡¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¤§¡£ÆüÂç¤Ë¹Ô¤¯µ¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡£²¿¤«ÂÀÅÄ»á¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¤¹¤°È¿±þ¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Î¤Þ¤Þ11·î20Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¤Ï¡ÊÈ¬É´Ä¹µ¿ÏÇ¤Î¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡ËÀ¾Å´°Ê³°¡¢Âç³Ø¤ÏÅìÂç°Ê³°¤«¤é¤Ï°ì±þ¡¢°§»¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¿ÊÏ©¤ò¡Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é·è¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þ¤ê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡¢¡È¥×¥í¤«¤éËÜÅö¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁû¤¬¤ì¤Æ¡¢¤É¤³¤â»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ã¤³°¤¤¤Ê¤¡¡É¤Ã¤Æ¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤³¤ì¤À¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»öÁ°¤Ë¥×¥íµåÃÄÂ¦¤«¤é»ØÌ¾³ÎÌó¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê³ÆµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¤¬¡Ë°§»¢¤ÇÍè¤é¤ì¤¿»þ¡¢³Ø¹»¤ÎÉôÄ¹¤µ¤ó¤ÈÎ¾¿Æ¤À¤±¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡¢²¿¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¿¤À¡¢ÂÀÅÄ»á¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ê¤é¹Ô¤¤¿¤¤µåÃÄ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£»°Âô»ÔÎ©Âè°ìÃæ2Ç¯»þ¤Ë³°Ìî¼ê¤«¤éÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ºÝ¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¼»³¼ÂÅê¼ê¤¬¤¤¤ëºå¿À¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¶¯¤¤µð¿Í¤ËËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¥¤¥³¡¼¥ëºå¿À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Îº¢¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò¤Ç¡Ê1970Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ë¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Çºå¿À¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê´õË¾µåÃÄ¤Î¡Ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤â²¿¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£¤Þ¤µ¤Ëºå¿À¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Öµð¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡£¥×¥í¤ËÆþ¤ë¤Ê¤éµð¿Í°Ê³°¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Áª¼ê¤Ïºå¿À¡¦Â¼»³Åê¼ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£¤½¤ì¤¬ÂÀÅÄ»á¤Î¡È¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÊÏ©Àè¤È¤Ê¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Î»þ¤âËÍ¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¶¯¤¤µð¿Í¤ËËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë½ÐÈÖ¤¬¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Àî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëµð¿Í¤Ï¤½¤ÎÇ¯¡Ê1969Ç¯¡ËV5¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¡¢1973Ç¯¤ÎV9¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²«¶â»þÂå¤À¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÀïÎÏ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î·ë²Ì¤Ï¶áÅ´¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡£Åö»þ¤ÏÍ½È÷ÃêÁª¤ÇÁªÂò»ØÌ¾½ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¼°¤Ç¶áÅ´¤Ï6ÈÖ¥¯¥¸¤ÇÂÀÅÄ»á¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£°ÕÃæ¤Îºå¿À¤Ï¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Î2ÈÖ¥¯¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åì³¤Âç¡¦¾åÅÄÆóÏ¯Åê¼ê¤ò1°Ì»ØÌ¾¡£Â¼»³ºå¿ÀÆþ¤ê¤ÎÌ´¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£¡ÖÍ½È÷ÃêÁª¤Î½ç°Ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºå¿À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¶áÅ´¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡£¥×¥í¤Ïºå¿À¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð·ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÅ´¤ÏÁÛÄê³°¤ÎµåÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´ò¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶áÅ´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÈÎëÌÚ¡Ê·¼¼¨¡Ë¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ê¤¡¡É¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤ÎÃÎ¼±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¤§¡Ä¡Ä¡×¡£¹Ô¤¯¤«¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿Çº¤ó¤À¡£¶áÅ´Æþ¤ê¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë