パリで開催されたファッションショーにゲストとして来場した中村。（C）Getty Images

　フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスに所属する中村敬斗が、２月20日に自身のインスタグラムを更新。「Thank you for inviting me to the sacai Paris Collection！！」と綴り、当日の様子を公開した。

　25歳の日本代表MFは、パリで開催された日本のファッションブランド『sacai』の2026秋冬メンズコレクションのショーにゲストとして来場したようだ。
 
　この投稿には「素敵です！」「かっこいいですね！」「めちゃ似合ってます」「かっこよすぎます」「輝いています」「モデルみたい」「サッカープレイヤーとファッショニスタの二刀流すぎる」「何着てもかっこいいんだよな...」といったコメントが寄せられた。

　花の都パリでの貴重なショットが、多くのフォロワーを魅了した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

