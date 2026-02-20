「サッカープレイヤーとファッショニスタの二刀流」日本代表MFがパリのファッションショーに来場。公開した貴重なショットに反響「かっこよすぎます」「めちゃ似合ってます」
フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスに所属する中村敬斗が、２月20日に自身のインスタグラムを更新。「Thank you for inviting me to the sacai Paris Collection！！」と綴り、当日の様子を公開した。
25歳の日本代表MFは、パリで開催された日本のファッションブランド『sacai』の2026秋冬メンズコレクションのショーにゲストとして来場したようだ。
この投稿には「素敵です！」「かっこいいですね！」「めちゃ似合ってます」「かっこよすぎます」「輝いています」「モデルみたい」「サッカープレイヤーとファッショニスタの二刀流すぎる」「何着てもかっこいいんだよな...」といったコメントが寄せられた。
花の都パリでの貴重なショットが、多くのフォロワーを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「モデルみたい」中村敬斗が公開した花の都での貴重なショット！
