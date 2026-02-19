ダルビッシュアドバイザーのユニも販売

販売された背番号「11」に感動の声が広がっている。野球日本代表「侍ジャパン」の公式グッズを販売するファナティクス・ジャパン合同会社は19日から侍ジャパンのユニホーム等の受注販売を開始する。ラインナップにはダルビッシュ有“アドバイザー”のものも。「ダルビッシュアドバイザーのユニ欲しい」と言ったコメントが寄せられた。

ダルビッシュは右肘の手術で今季は全休する見込みだが、侍ジャパンのアドバイザーとして宮崎合宿に参加。連日、熱心なアドバイスを行っている。侍ジャパンからは背番号「11」のユニホームを提供されたというが、着用はしていない。「一応いただいていますけど、着るつもりはない。着る資格はないと思っているので」と語っていた。

そんな中、ファナティクスは侍ジャパンのユニホームの一覧にダルビッシュのものも。ダルビッシュも自身のX（旧ツイッター）で引用し、「何故か私のもあるので皆さま是非」と感謝していた。

これにはファンも「何故かって……それほどの貢献度と人気があるってことですよ」「むしろ1番欲しいんですが……」「これはダルさんの欲しくなるやつ」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）