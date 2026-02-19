2025年12月、牛丼チェーン「松屋」を展開する松屋フーズホールディングス（HD）が、ラーメンチェーン「六厘舎」を運営する松富士食品を買収すると発表した。以降、ラーメンに場所を変えた牛丼大手の競争再燃か？ といったネタで、マスコミなどから尋ねられることが多くなった。

【画像】「食べた気がしない」「コンビニ以下」と酷評も…吉野家が去年発売した「二郎系っぽいまぜそば」を見る



松屋フーズHDが買収するとして話題になった「六厘舎」（六厘舎公式サイトより）

2025年は“令和のコメ騒動”もあって、牛丼チェーンの主要原材料であるコメの価格が急騰、コメから小麦などへの分散という意味合いもある、と分析されているようだ。また、物価上昇の中、「500円の壁」に苦しむ牛丼の世界と異なり、ラーメンは「1000円の壁」を打破しつつあることも要因とする報道もあった。

こうした環境変化を踏まえれば、牛丼大手がラーメンにシフトしていく、というのは非常にわかりやすい話なのだろう。

確かにラーメンへのシフトを進めている吉野家HD、松屋フーズHDのIR資料から原価率を見ると、吉野家HDの2026年2月期第3四半期決算で前年同期の35.7％から37.8％へと悪化、松屋フーズHDも2026年3月期中間期で前期の35.1％→37.1％となり、両社とも売上高利益率を2％相当悪化させる影響があったことが確認できる。

――と書くと尤もらしいが、牛丼大手のラーメンチェーン買収はそこがメインシナリオでもないと筆者は見ている。

だいたい、吉野家HDのラーメン事業強化は、コメ騒動とは関係なくかなり以前から進められていた。2016年にせたが屋、2019年にウィズリンク、2024年にラーメン店向け食材開発の宝産業、2025年には京都のラーメンチェーン「キラメキノトリ」を展開するキラメキノ未来と……といった形で、今に始まった話では全くない。

両社ともに牛丼以外の新業態開発が必要な会社であることは、昔から言われていた。牛丼に続く第2、第3の柱がないと成長限界が来る、もしくは不測の事態（コロナや狂牛病のような災厄）におけるリスク回避が困難、ということである。

さて、ここで吉野家HDと松屋フーズHDにゼンショーHDも加えて、牛丼大手の事業別売上構成を並べてみよう。

これを見ると一目瞭然で、既に売上1兆円超の外食最大手となったゼンショーHDは分散が進んでいて、すき家、はま寿司、ファストフード、レストランの4つにきれいに分かれている。しかし、吉野家HDは国内の牛丼事業が3分の2、海外の牛丼事業も合わせると8割を依存している。松屋フーズHDも同じように8割ほどを牛丼に依存しており、事業の分散はあまり進んでいないことがわかる。

いまのところ、牛丼最大手で外食最大手でもあるゼンショーHDが、吉野家HD、松屋フーズHDのようにラーメン場外戦に参戦するそぶりを見せない理由はここにある。つまり、すでにポートフォリオの分散に成功しているからだ。

そもそもなぜ、吉野家と松屋は「ラーメン」を選んだのか？

そもそもゼンショーHDはすき家部門の売り上げだけでもライバル2社の全社売り上げを上回るのに、牛丼への依存度は25％ほどなのだから、もはや3社のうちゼンショーHDは「牛丼の会社」とは言い難い、と考えた方がいいのだろう。吉野家HD、松屋フーズHDはまず牛丼一本足打法からの脱却が課題であり、そのために相応の規模となる柱を育てるか、M&Aで買ってくるしかないのである。

当然、両社も昔から事業分散への取り組みは行ってきた。吉野家HDは前述したラーメンへのシフト以外に、コロナ禍の前には持ち帰りすしの「京樽」、「ステーキ・焼肉のどん」（現アークミール）を買収していたので、牛丼依存度は5割程度まで落ちていた。しかし、両事業とも低収益から脱却できず、コロナ禍で持ち切れず売却せざるを得なかった。

松屋フーズHDはとんかつ業態の「松のや」を開発して地道に育ててきたが、成長には時間がかかっていた。近年は、松屋の既存店内に松のやや「マイカリー食堂」を併設した店舗の開発に成功、今後は成長が加速する可能性はある。

そんな両社は、成長可能性が高い新しい業態のM＆Aを常に求めていたということなのであろう。

では、なぜ数ある業態の中から吉野家HDと松屋フーズHDは新たなフロンティアとして「ラーメン」に目を付けたのか。続く記事では、牛丼チェーンだけでなく、外食各社がラーメンに注目する理由や、ゼンショーHDが今後ラーメンに参入する可能性があるのかなどを考察していく。

〈すき家のゼンショーが“高みの見物”の一方で…吉野家と松屋がラーメンシフトを進める「真の狙い」とは？〉へ続く

（中井 彰人）