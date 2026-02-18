この春の『本命』候補！【40・50代】が狙いたい「人気ブランドの新作パンツ」

穿き心地のよさや体形カバー力は重視したいけれど、ラフすぎずのは避けたい……。そんな40・50代におすすめしたいボトムスは、ストレッチ性やウエストゴムでラクに穿きやすいのに、きれい見えも狙えるパンツ。今回は人気ブランドの新作から、春のワードローブ更新にぴったりな本命候補を紹介します。

大人の余裕が漂うワイドパンツ

【ユニクロ】「イージーワイドパンツ」\4,990（税込）

程よくゆとりのあるワイドシルエットが特徴のイージーパンツ。ウエストゴムでラクに穿きやすく、センタープレスで脚のラインがすっきり見えやすいのがポイントです。カラーはネイビー・ベージュ・ダークブラウンときちんと感のあるカラー展開で、ジャケット合わせもおしゃれに決まりそうな端正さ。カットソーやセーターと合わせても、余裕のある大人カジュアルに。

カジュアルすぎないのがいい！ 大人のペインターパンツ

【グローバルワーク】「ペインターパンツ」\4,990（税込）

ワークテイストのペインターパンツを、きれいめ素材でアップデートした一本。ラフになりすぎないのが魅力です。公式サイトによると「たっぷりとしたシルエットで華奢見えします」とのこと。サイドのディテールが程よいアクセントになり、シンプルなトップス合わせでもサマ見えが狙えます。ウエストの後ろにゴム入り & ストレッチ性があるうえ、洗濯後乾きやすくシワができにくいのも優秀ポイント。

