指原莉乃さん（33）が、AKB48のカップリング曲の作詞を担当したことが発表されました。

グループのOGである指原さん。現在はアイドルグループのプロデュースも手がけ、第67回『輝く！日本レコード大賞』では作詩賞を受賞するなど活躍しています。

指原さんは去年12月8日、結成丸20周年の記念日を迎えたAKB48劇場で、総合プロデューサーの秋元康さんから「指原大先生が日本レコード大賞をいただけたので、ぜひAKB48の曲を書いていただきたい」とオファーされており、それが実現する形となりました。

今回、指原さんはAKB48の20期生と21期生の研究生8人による楽曲『初恋に似てる』の詞を書き下ろし。コメントを寄せ、「AKB48 20周年記念シングル（2025年8月リリース66thシングル『Oh my pumpkin!』）に私も参加させていただき、現役メンバーと時間をともにする中で感じた“謙虚さの中にある努力で培ってきた自信”をみなさんに知っていただけたらと思い、全力！前向き！な歌詞を書きました」と、込めた思いを明かしました。

さらに、楽曲のセンターと歌割りも提案したといい、「今までのAKB48にないような歌割り構成でメンバーの歌声を存分に堪能できるようになっていると思います！ AKB48の作品に自分の名前がまた違った形で載るのが幸せです。みなさんに愛していただける楽曲になりますように」とコメントしました。

■指原莉乃が提案 センターは最年少13歳の近藤沙樹

指原さんが「センターに合うんじゃないか」と提案したのが、2024年に20期研究生としてAKB48に加入した近藤沙樹さん。愛知県出身の2012年2月23日生まれ、現在のグループ最年少13歳です。

近藤さんは、「指原さんがAKB48に曲を書いてくださると聞いたときは、私たちが歌うことになるとは想像もしていなかったので、とっても驚きました！ ずっと目標として掲げていたセンターに初めて選んでいただいたのが、この曲なのが何よりも嬉しいです！」と、喜びの心境を明かしました。

そして、「『初恋に似てる』を歌うときは、学校生活の中での恋をしている物語をイメージして、片思いをしている主人公が両思いを目指して頑張ってる姿を重ねています。みなさんも想像しながら聴いていただけたら嬉しいです！」とアピールしました。