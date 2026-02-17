上田の妻・由布さんが新ヘアスタイルを披露した。（C）SOCCER DIGEST

　フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻で、モデルの由布菜月さんが２月16日に自身のインスタグラムを更新。１本の動画をアップロードした。

　由布さんは「初めてのハッシュカット」と綴り、“イメチェン”した姿を公開。頬にかかる顔まわりのレイヤーをたっぷり入れたウルフスタイルを披露した。

 
　この投稿には「待って可愛いいいい！」「えぇー！」「めっちゃ短くなったじゃん！」「レイヤーひめ爆誕です」「短いの新鮮！」「やばい天才的に似合ってます」「過去一好みです」「ばーり可愛い」「雰囲気変わってまたいい」「レイヤーいいですね」「とても美しい」などのコメントが寄せられている。

　好評の声が相次いだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

