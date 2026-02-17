東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ「第67回ブルーリボン賞」（25年度）の授賞式が17日、東京・内幸町のイイノホールで行われた。新人賞に輝いたのは、映画「ナイトフラワー」で演技初挑戦だったロックバンド「SUPER BEAVER」のボーカル、渋谷龍太（38）。

「音楽しかやってこなかったので、お芝居をさせていただく機会をいただいて、名誉な賞までいただけたのは本当にびっくりです」と喜びに浸り、監督やスタッフ、ファンに感謝した。

初挑戦作では夜の街を仕切る麻薬密売人の元締めを熱演。「バンドマンが演技をすることに対して、すごく違和感があった」と打ち明ける。それでも「20年音楽をやってきて、バンドマンという軸がブレることないだろうから挑戦してみたいという気持ちになった」と、オファーを受けた裏側を明かした。

バンドとして年間100本近いステージに立つ。いまやバンドとしての地位を確実的なものにしたが、それまでに至る道のりは簡単なものではなかった。それだけに受賞の喜びもひとしおで、「賞とは無縁の人生でした。一番最初にいただけた賞がブルーリボン賞の新人賞であることが本当にうれしいことだなと実感しています」とかみしめた。