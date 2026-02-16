¼«Ì±ÅÞ¡ÖÎò»ËÅª¾¡Íø¡×¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¡ÈÀÖ¿®¹æ¡É¡¡±ß°Â¿Ê¹Ô¡¢¶âÍø¾å¾º¡ÄÀìÌç²È¤¬·Ù¾â¡Ö¸ºÀÇ¤·¤Æ¤â¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡×
2·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎOBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÃÆ£½¨¼ù¤¬¸ì¤ë ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¹½ÁÛ¡×¤Ç¤Ï¡¢2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè51²ó½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å4Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ¤Î¿ËÏ©¤È¹ñÌ±¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Áªµó¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ï¤Þ¤ê¡×
2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè51²ó½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Îò»ËÅª¤ÊÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»³Æ¼Ò¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÁªµó¤Î¾¡ÇÔ¤òÊó¤¸¤ëÃæ¡¢²ÃÆ£»á¤Ï¡ÖÁªµó¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
²ÃÆ£»á¤Ïº£²ó¤Î°µ¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢º£¸å4Ç¯´Ö¤ÏÀ¯¸¢¤Ïº£¤ÎÂÎÀ©¤òÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊ¬ÀÏ¡£°ìÊý¤Ç¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊ¶Áè¤Î·ÑÂ³¤ä¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´ü¡Ê»Ä¤ê3Ç¯¡Ë¤È½Å¤Ê¤ë¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þÂå¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ´ü¤Ë¡¢À¯¸¢¤ÈµðÂçÍ¿ÅÞ¤Ë¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¤´¤ê¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ï¶¯°ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬À¯¼£¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¡ÖÀÖ¿®¹æ¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
²ÃÆ£»á¤¬ÆÃ¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Áªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤À¡£ Áªµó¤ÎÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£²ÃÆ£»á¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤ä·ÐºÑ¤ËÂÐ¤·¡Ø´í¸±¤À¡Ù¡ØÀÖ¿®¹æ¤À¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¤ì¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¡§ Í¢Æþ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¡ÊÊª²Á¹â¡Ë¤ò¾·¤¯¡£
¶âÍø¤Î¾å¾º¡§ À¯ÉÜ¤Î¼Ú¶âÍøÊ§¤¤¤¬Áý²Ã¤·¡¢ºâÀ¯¤¬ÀÖ»ú¤¬¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÄ¤òÊÝÍ¤¹¤ëÃÏÊý¶ä¹ÔÅù¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Þ¤ßÂ»¤¬ÁýÂç¤·¡¢·Ð±ÄÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎÆâÉôÎ±ÊÝ¤äÉÙÍµÁØ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ìÈÌ½îÌ±¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê½êÆÀ¤Ï¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÇ¯100Ëü±ß¶á¤¯ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£À¯¼£¤¬¡ÖÀ¸³è¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¸ºÀÇ¤·¤Æ¤â¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Îºâ¸»¤¬·ë¶É¤Ï¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸½¾õ¤ò´í×ü¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÇ¤¤»Ì±¼ç¼çµÁ¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò
µðÂçÍ¿ÅÞ¤Ë¤è¤ë¶¯°ú¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¹ñÌ±¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡£ ²ÃÆ£»á¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤¬¥Ç¥â¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¯¼£¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ°Õ»×É½¼¨¤ò¹Ô¤¦¹ñÌ±ÅªÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ø¥Ç¥â¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤äÀÇ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÁ°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀÇ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Î°ìÎã¤È¤·¤ÆËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¹â³Û¤ÊÊ¼´ï¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¥ß¥µ¥¤¥ë¤äÃÆ´Ý¤ÎÈ÷Ãß¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç·ÑÀïÇ½ÎÏ¡ÊÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò»ØÅ¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¸«¤é¤ì¡¢Í½»»¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤éOK¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤¬¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç´Æ»ë¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
²ÃÆ£»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¡¢¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡ØÀÇ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤ò·è¤á¤ë¸¢Íø¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£