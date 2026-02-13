IOC²ñÄ¹¡¢¼º³Ê¤ÎÀµÅöÀ¶¯Ä´¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÌäÂê
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¤Ï13Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Àï»à¼Ô¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¹¥±¥ë¥È¥óÃË»Ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤Î¥¦¥é¥¸¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¤ò¼º³Ê¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤À¡×¤ÈÀµÅöÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡IOC¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¶¥µ»¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬Áª¼ê¤ÎÉ½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤Ï¼º³ÊÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÈà¤Ï¼«¿È¤Î¿®Ç°¤Ë¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂº½Å¤Ç¤¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ë¡¼¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£