札幌ドームの二の舞と化す「新・国立競技場」が抱える深刻な問題…都心一等地なのに「稼働は100日以下」の大赤字

ライブもスポーツ利用も少ない

幾多の感動を呼んだ「2020東京オリンピック」。その開催のため、2019年11月に全面改装した国立競技場（以下、改装前と対比して「新・国立競技場」と表記）が、徐々に“負の遺産”と化している。

このスタジアムは、1569億円にものぼる建設費用の3／4を国と都が負担し、実質の公営団体である「独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下：JSC）が運営を担うという、いわゆる「公設公営」の施設であった。

2021年のオリンピック開催に使用されたのち、翌年には音楽ライブなどでの一般利用も始まったが、想定以上にスポーツ・ライブ・イベント利用による収入が少なく、2022年には「支出：18億4000万円、収入：約5億5000万円」と、おおよそ13億円もの赤字に陥ってしまった。

この体制での経営が続けば、累積赤字は数百億円にのぼる可能性がある。そのためJSCは挽回策として、新・国立競技場の運営を、30年という長期にわたって民間に任せる「コンセッション」（公共施設等運営権）を導入。2025年4月からは、JSCをスタジアムが保有したまま、「株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント」（NTTドコモなど4社が共同出資。以下「JNSE」）に運営を委託するという賭けに出た。

さっそく、2026年1月から「5年100億円」もの命名権（ネーミングライツ）を「三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）」と契約し、新呼称を“MUFGスタジアム”とすることで経営は一定改善されたが、JSCは年11億円の借地料や「50年で650億円」と言われる大規模修繕費を依然として被っており、税金を浪費し続けていることに変わりはない。なにより「利用が伸び悩んでいる」という事実は、未だそのままだ。

札幌ドームや大阪ドームと重なる経営難

ここで思い出されるのが、かつて負債を垂れ流していた、数々のスタジアムだ。

日本ハムファイターズの本拠地移転後、年間6億円もの赤字に転落した「札幌ドーム」（現：大和ハウスプレミストドーム）。まわりの商業施設がゴーストタウンと化し、建設費用の1／5以下で売却に至った「大阪ドーム」（現：京セラドーム大阪）など……。

新・国立競技場は今後、これらのスタジアムのように「実質上の税金負担・損切り」を繰り返すのか？ それとも、踏みとどまってV字回復を果たすことができるのか。

そもそも都心にあって1km圏内で5駅にアクセスできるのに、年間100日も稼働しない状況は、あまりにも不可解すぎる。

なぜ、新・国立競技場は利用が伸び悩み、赤字を生むようになったのか？ 国内の他のスタジアムと比べつつ、考えてみよう。

「ライブ少なすぎ問題」初手が遅かった経営改革

新・国立競技場の使用料は「大規模なライブが5000万円程度、スポーツ利用が1試合あたり1500万円程度」と、各所で報じられている。

しかし現状では、Jリーグや高校サッカー、ラグビー・アメフトなどと合わせて、スポ―ツ利用が年間数十日程度。アーティストによるライブ開催も、「嵐」（2020年・無観客）「矢沢永吉」（2022年）「Snow Man」（2025年）など、年間数日の稼働にとどまる。

収益源として見込んでいたライブやコンサートの開催が伸び悩んでいる最大の要因は、スタジアム上部を覆う屋根がないためにもたらされる「騒音問題」によるものだ。

音が外部に漏れやすく、近隣への配慮から厳しい騒音規制を受けざるを得ないことが、イベント誘致の足かせとなっている。

2014年に旧・国立競技場がオリンピック開催を見据えて閉鎖となったのち、新スタジアムへの建て替え費用の見積もりが想定の2倍以上（総額3000億円）に達したことで、大きな混乱を招いたことを覚えている方も多いだろう。

結局、当初採択された建築家・ザハ・ハディド氏の建て替え案は放棄され、予算内に収めるために、開閉式のドーム型屋根の設置を断念せざるを得なかった。

神宮の杜や新宿御苑に隣接する新・国立競技場だが、その半径2km圏内には千駄ヶ谷や信濃町、北青山など、戸建て住宅やタワーマンションが並ぶエリアが広がっており、およそ1万人が居住している。

屋根がなく、宅地への音漏れを気にせざるを得ない新・国立競技場で頻繁にライブを開催すること自体が、そもそも無理筋に近いのだ。

「屋根なし競技場」である以上、音漏れ対策として厳しい制限が課されるのは避けられない。その分、複数のスピーカーやアンプによって、会場全域に隅々まで音を届ける技術が必要になる。しかし、この調整がまた難しい。

実際、2024年7月に新・国立競技場で開催した「Ado SPECIAL LIVE 2024『心臓』では、「歌声が聴き取りづらい」「エコーがかかりすぎて聞きづらい」といった不満の声が相次ぐことになった。

音響問題は「周知の事実」だったが…

なお、日産スタジアム（横浜市）のように「スピーカー約400台の分散設置」「フルデジタル化」で音響を均一化させつつ、音漏れを軽減させるという大規模改修によって「音響技術の向上」「音漏れ対策」を両立させた事例もある。

新・国立競技場と4kmほどしか離れていない東京ドーム（もちろんドーム屋根あり）では年間80回以上もライブが行われており、ライブ開催の需要は必ずあるはずだ。新・国立競技場も音漏れ防止・音響技術などの問題が改善されれば、ライブ誘致による経営改善は可能だろう。

しかし、どうにも解せない。これらの音響問題は早々に分かっていたにもかかわらず、JSCの運営下では有効な対策や近隣住民との協議が遅々として進まなかった。かつ、コンセッション導入をはじめたのも2022年末と、対策の拙速さが目立つ。公営ではいろいろと制約も多く、その改善策も不思議なほどスピード感がないものになる。

なお、運営の移行後は反響板の設置など、すでに試行錯誤が始まっている。公営体制であったがゆえに「改善の遅れで時が止まった数年間」を早期に取り戻すことが期待される。

スポーツ利用にも難点「まだら影」「選手が豆粒にしか見えない」

新・国立競技場はいまのところ、ライブよりもスポーツでの利用が中心だ。サッカーならJリーグ・高校サッカーが年間十数試合、そのほかラグビーや陸上競技などが開催されている。

ただ、そこで多くの来場者が共通して感じているのが「観戦客の顧客満足度の低さ」である。ピッチにも客席にも、あまりにも不具合が多いのだ。現状は「ツッコミどころが多すぎる」状態なので話が長くなるが、心してまとめてみよう。

まず、昼間のゲームでは、新・国立競技場にしか発生しない「まだらの影」が、選手を悩ませる。

新・国立競技場の外周には、やや突き出た庇（ひさし）のような、叶わなかったドーム化の代わりに設置された「中途半端な屋根」が設置されている。この屋根が冬場の風を和らげ、かつ日差しを遮る影を生み出すはずだったが、実際には太陽光がトラス構造の屋根の隙間を突き抜け、グラウンドに不規則な影絵を生み出してしまうのだ。

てんとう虫の柄のような影は除去しようもなく、観客席からも、中継で見ていても、ボールの動きがきわめて見づらい。とはいえ突き出た屋根の構造を変える訳にもいかない。昼間に限ったことだが、現状の解決策は「目を凝らす」以外にない。

さらに、サッカーなどが行われるグラウンドの外周には、陸上競技用のトラックが幅1.22m×9レーンあり、グラウンド上のサッカー選手と客席の間に10ｍ以上の壁を作っている。

地方のサッカー専用スタジアムなら、5mほど前方で駆け回る選手を最安値席で見ることができるのに、陸上競技レーンで遠ざけられた新・国立競技場の客席から見るサッカー選手は、もはや豆粒のようだ。

狭すぎる座席で「スタジアムグルメも買いに行けない」

座席環境に関しても、「狭すぎる」という声をよく聞く。実際に調べたところ、標準の寸法は「幅460mm、奥行き810mm、通路幅810mm」となっている。

近年建設された「エディオンピースウィング広島」が「幅500cm、奥行850mm、通路幅90cm」、長崎スタジアムシティ内の「ピーススタジアム」でも「座席幅は標準で約55cm〜60cm」だから、確かに狭い。

実際の観戦環境に当てはめると、幅の狭さから「ヨコの人と肘が当たりやすい」うえに、通路幅の狭さから「誰かがトイレに行くたびに、身をよじってスペースを開けて通す必要がある」といった事象が生じてくる。これでは、スタグル（スタジアムのグルメ）も、気軽に買いに行けない。

と、これだけ問題が山積みになっていたのに、実質公営のJSC傘下では問題解決に向けた動きが進まなかった。

さらに、グラウンド近くに仮設座席を増設して、選手を間近に見ることができる8万人収容のサッカースタジアムに改修する計画もあったのに、話が進んでいる気配はない。

新・国立競技場の現状を見る限り、「国の威信をかけて建設したスタジアム」であるがゆえに制約も多く、あまりにも酷い観戦環境を改善できてこなかった側面がある。その背景に、かつての「お役所仕事」の名残がいまも残置しているかのように見えるのは、気のせいだろうか？

・・・・・・

【つづきを読む】『年間赤字は10億円以上！「選手が小さくて見えない」「ライブで歌声が聴こえない」…欠陥だらけの「新・国立競技場」の行く末を検証する』

