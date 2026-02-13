2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が13日までに自身のXを更新。イタリア・ミラノでの課題がクリアになったことを報告した。

現地入りし、ミラノ・コルティナ五輪で解説を務める高木さん。5日の投稿で、ホテルの浴室の床が水浸しになってしまうことを明かし、フォロワーらに解決策を求めていた。

そして、12日の投稿で「みんな気にしてたシャワー問題 解決策をすごい考えてくれた結果」と書き出し、「あのポストがバズりすぎて、スタッフさんの耳にも届き、ホテルに伝えてくれて、なんと！部屋が変わりました！！」とホテルの部屋が変わったことを報告。

「みんなのおかげでガラスの壁が出現し 見事、快適にシャワー浴びてます！みんなありがと！」とガラスで覆われた浴室の写真を公開し、バズったことに感謝した。最後には「※選手村じゃありません」と注意書きを付け加えていた。

また、続く投稿では「前回の部屋は車椅子の方も使えるバリアフリーの部屋でした！たまたまその部屋を引き当てただけです！」と説明した。

フォロワーからは「良かった良かった」「部屋が変わるとは！」「問題提起するのは大事だね」「SNSの力って凄い」などの声が上がった。また、ガラスの壁について「丸見え」「スケスケ」「なんか恥ずかしい」などの声もあった。