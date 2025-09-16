『呪術廻戦』甘井凛役は斉藤壮馬＆麗美役は小澤亜李 来週は94分後ろ倒し！「死滅回游」攻略動画も公開
アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の追加キャストが発表され、甘井凛役を斉藤壮馬、麗美役を小澤亜李が担当した。甘井、麗美のキャラクター画像も公開となり、あわせて「4分でわかる！「死滅回游」攻略動画のその三」も解禁された。
「死滅回游」の泳者(プレイヤー)として新たに覚醒した現代の術師として登場した虎杖と同郷であり、一方的な顔見知りである、甘井凛役を斉藤壮馬、そして東京第1結界に侵入した伏黒と接触する麗美役を小澤亜李が務めた。
４分でわかる!「死滅回游」攻略動画その三が公開。これまで虎杖達や羂索の目的とそれぞれの動きについての説明や、本格的に幕を開ける戦いを前に「死滅回游」への参加に関する総則1〜3を説明を行ってきた大好評の「死滅回游」攻略動画。第3弾となる今回は、泳者が死滅回游を抜けるために必要となる総則(ルール)追加に向けて、現在の総則(ルール)の4〜8を説明している。
また、次週2月19日放送の閑話は、これまで放送されたアニメ第3期「死滅回游 前編」の映像を中心として、新規ナレーションを加えた再構成番組を放送。また、閑話は通常放送時間より94分後ろ倒しの26時00分〜放送予定となる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【斉藤壮馬コメント】
甘井凛の声を担当いたします、斉藤壮馬と申します。
原作・アニメともに拝読・拝聴していたので、ボイスキャストとして関わることができ、とても嬉しく思います。個性的なキャラクターが多数登場する呪術廻戦において、彼はどちらかというと、臆病だったり小狡かったり、けれどそんな自分から変わりたいと望んでいたりと、小市民的な性格を持つ人といえるかもしれません。そんな彼が物語の中で何を感じ、どう行動するのか、ぜひご注目くださいませ。
【小澤亜李コメント】
麗美役を演じさせていただきます、小澤亜李です。麗美は生きる為に必死で、とても人間臭さを持ったキャラクターだと思います。アニメではそんな麗美が必死に生き抜こうとする姿を、より強く感じていただけるのではないでしょうか。また新たに個性豊かな術師たちも数多く登場しますので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
