令和ロマン・松井ケムリ、銀次チャーハンにハマる
令和ロマン・松井ケムリ（32歳）が、2月13日放送予定のバラエティ番組「沸騰ワード10」（日本テレビ系）の公式SNS動画に出演。最近“銀次チャーハン”にハマっていると語った。
令和ロマン・松井ケムリが番組のゲストとして登場し、番組恒例の「沸騰中のものは？」との質問に対して、「僕、チャーハンにハマってて。“銀次チャーハン”って知ってます？ 今、にわかに沸騰中なんですけど」と語ると、隣にいたメイプル超合金・カズレーザーが「（ドンデコルテの）渡辺銀次のチャーハン？」と驚く。
昨年の「M-1グランプリ」で準優勝だったドンデコルテ・渡辺銀次が、「M-1グランプリ2025 アナザーストーリー」の中で現実逃避のために作り続けていたチャーハンが話題となり、YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」で渡辺がチャーハンを作る動画が170万回を超える再生数を記録するなど反響を呼んでいる。ケムリは「（動画を見て）僕も自分で作りました。マネして。（渡辺）本人もチャーハン仕事多すぎて、全部自分で作るので、（味の秘伝の）ネギ油の生産が間に合ってないらしいです」と語った。
