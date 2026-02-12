24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が9日配信のYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演。「2025年で一番ムカついたこと」を明かした。

撮影スタッフから「2025年で一番ムカついたこと」を聞かれ、渡邊は「そんなのいっぱいありすぎて。『PTSDの人がこんな風に笑えるわけない』みたいな。『やっぱりこいつ、ウソつきだ！』みたいな。『言っとけば？』って感じです。こっちは診断書もあるし」と切り出した。

「そう言ってる人の方が数少ないなと思って、現実世界で。そういう世界でずっとコメントしている人って、現実世界で何のコメントも言えない人間なんでしょうね」と推察。「そこでしか、主張できないタイプ。でも、その発言を一般社会でしたらめちゃくちゃヤバい発言が多いじゃないですか。言える人いないんだろうな。言えるお友達もいない」と語った。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。昨年6月の初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。同年9月には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。