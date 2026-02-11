モテに圧倒的な自信を持つ美人レースクイーンが、複数の男性に次々とアプローチを仕掛け、菊池風磨が唖然となる場面があった。

【映像】水着姿ではしゃぐ31歳レースクイーン

2月11日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#1が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

大胆なスリットが入ったドレスから美脚をのぞかせ、参加者たちの前に姿を現した、もえ（31）。抜群のスタイルと端正な顔立ちの持ち主で、レースクイーンやタレントとして活躍している。インタビューでは「私のことをいいなって思ってくれている人が常に5人くらいはいる感じ」とモテエピソードを披露。さらに「競馬のレースみたいに競争してもらって、1番を決めてもらえたら」と発言し、スタジオのMC陣から注目を集めた。ちなみにシーズン1に参加したひろやす（33）とひろき（29）は、もえの友人とのこと。彼女のモテぶりについて2人がコメントする場面もあり、ひろやすは「魔性の女」、ひろきは「全男性の一輪のバラ」とそれぞれ表現していた。

前シーズンの男性参加者も太鼓判を押すもえは、初日から本領を発揮。内科医師のたかし（35）を相手に、「自撮りチークキス」という難易度の高いモテミッションに挑んだ。さらにもえは、ほかの男性たちにも抜かりなくアプローチ。モデルのたいせい（24）との2ショットでは、「すごいツボかもしれない、たいせいくん」とテンション高めに好意をアピールし、腕にタッチする様子も。ケラケラと楽しそうに笑い、その姿は自然体に見えた。

もえが思わせぶりな態度をとった男性は、彼らだけではなかった。格闘家のたいじゅ（29）と2人きりで話した際には、「ちょっとこっちに来て」とお願い。たいじゅが近くに寄ると、もえは彼の肩に手を触れながら「本当のことを言うとね…ミッション誘いたかったの」と残念そうに口にしたのだった。

この様子を見たスタジオの菊池は、「すげーな」「こんな感じでみんなにいってるの？」と驚くばかり。「仕事できるわ」と感心するYOUの隣で、菊池は「俺、女子信じられねーかも」と戦々恐々としていた。