阪神を戦力外となっていた森木

阪神を戦力外となっていた森木大智投手がパドレスとマイナー契約を結んだと、MLB公式サイトに9日（日本時間10日）までに掲載された。ドラフト1位入団で期待を受けていた存在だけに、その去就に注目していたファンも多い。X（旧ツイッター）では「まじ!?」「わ、森木くんがんばってほしい……！」と驚きと応援の声があがった。

森木は高知中時代に「スーパー中学生」として注目をされ、高知高を経て2021年のドラフトで1位指名を受けて阪神入り。1軍では2022年に2試合に登板したのみで、2025年オフに戦力外通告を受けていた。

MLB公式サイトによると、1月23日（同24日）にパドレスとマイナー契約。すでに森木の個別ページが作成されており、パドレス傘下のルーキーリーグ（アリゾナ・コンプレックスリーグ）に所属すると記載されている。

右腕の去就決定にX（旧ツイッター）では「アメリカで這い上がる姿見たいわ。がんばれ森木！」「新天地で這い上がってメジャー行ったら最高のストーリーやん！」「素材は素晴らしいので、化ける可能性ある」「森木パドレスとマイナー契約マジか！」「森木まさかパドレスのマイナーに行くとは」「森木パドレス！ すげーや！」とファンが反応している。

現在所属しているのはルーキーリーグで、昨年は森井翔太郎内野手（アスレチックスマイナー）らがプレーした。（Full-Count編集部）