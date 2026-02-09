JRT»Í¹ñÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÊ¼ï¤Î¥¤¥Á¥´¼í¤ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë´Ñ¸÷¥¤¥Á¥´ÇÀ±à¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅì¤ß¤è¤·Ä®¤Ë´°À®¤·¡¢2·î8Æü¤Ëµ­Ç°¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

´Ñ¸÷¥¤¥Á¥´ÇÀ±à¡Ö¤Ë¤·°¤ÇÈ¥È¥Ù¥êー¥Õ¥¡ー¥à¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì¤ß¤è¤·Ä®¤ÎµÈÌîÀî¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥ª¥¢¥·¥¹¶á¤¯¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£

¼°Åµ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¡¦Ìó60¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢»ÜÀß¤Î´°À®¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»ÜÀßÌÌÀÑ¤Ï¡¢Ìó2ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¡£

¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÉÊ¼ï¡ÖÎø¤ß¤Î¤ê¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1Ëü1000³ô¤Û¤É¤Î¥¤¥Á¥´¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¤¥Á¥´¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Ç¼«Æ°´ÉÍý¤µ¤ì¡¢À¸°é¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶­¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊÇÀ±à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥«¥â¥Õ¥ì¥Æ¥Ã¥¯¡¦´ØÀ®¾Ï¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¡ÊÅì¤ß¤è¤·Ä®¤Ï¡Ë1Ç¯Ãæ¥¤¥Á¥´¤¬À¸»º¤Ç¤­¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê´õ¾¯¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍ¥°ÌÀ­¤äÌ¥ÎÏ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë´õË¾¤ÈÌ´¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×

¡Ö¤Ë¤·°¤ÇÈ¥È¥Ù¥êー¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ï2·î14Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥¤¥Á¥´¼í¤ê¤ÏËè½µ¡¢ÅÚÍË¤ÈÆüÍË¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£