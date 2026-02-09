1¶è¡¦¿ÎÌÚ¤µ¤ó¡¡2¶è¡¦»³¸ý¤µ¤óÅöÁª¡¡ÈÓÀô¤µ¤ó¤ÏÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¡ÚÆÁÅç¡Û
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¸©Æâ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï1¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î¿ÎÌÚÇîÊ¸¤µ¤ó¡¢2¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î»³¸ý½Ó°ì¤µ¤ó¤¬ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç1¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î¿ÎÌÚÇîÊ¸¤µ¤ó¤¬10Ëü7000É¼¤¢¤Þ¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦Á°¿¦¤Î¹â¶¶±Ê¤µ¤ó¤é¤òÇË¤ê¡¢4²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç2¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î»³¸ý½Ó°ì¤µ¤ó¤¬Ìó6Ëü5000É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿ÍÈÓÀô²ÅÌç¤µ¤ó¤é¤òÇË¤ê¡¢13²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÈÓÀô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈæÎãÂåÉ½»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉü³èÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï54¡¦82¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¡¢Á°²ó¤ò4¡¦01¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£