ミラノ・コルティナオリンピックは７日、スノーボード男子ビッグエア決勝が７日に行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が１７９・５０点で優勝、木俣椋真（ヤマゼン）が１７１・５０点で２位となり、日本勢がワンツーフィニッシュを飾った。

長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１位、荻原大翔（ひろと）（同）が１２位だった。

３回目のエアで、５回転半を目いっぱいかがんで力強く着地した。木村は確信した。「勝ったな」――。決勝に出た１２人で唯一の９０点台をマークし、喜びをかみしめるように天を仰いだ。今大会の日本勢で金メダル第１号に輝いた。

岡山市出身の２１歳。２０１４年ソチ五輪で行われたスノーボードに憧れ、競技を始めた。中学まで打ち込んだ体操や特技のパルクールで身につけた空中感覚の良さが最大の強み。２３年には初めて出場したワールドカップ（Ｗ杯）で３位に入り、２３〜２４年シーズンはＷ杯種目別王者に輝いた。

順調に五輪への階段を上がっていたが、昨季に暗転した。右足首のけがに苦しみ、木俣が優勝した昨年３月の世界選手権では、日本勢５人のうち自分だけが予選落ち。「地獄だ。もう終わりだわ」

五輪シーズンを前に、中京大を休学して覚悟を決めた。課題の下半身を強化するために、「何が何でも着地する足腰」を目指して鍛錬を積んだ。今季のＷ杯開幕戦で９位に沈むと頭を丸刈りにして気合を入れ、その後の２戦で２位に入り初の五輪代表に滑り込んだ。

今季Ｗ杯デビューした弟の悠斗（１７）からは、「五輪で兄ちゃんは応援しない。自分が４年後、先に金メダルを取るから」と言われていた。「そんな簡単には勝たせない」と余裕たっぷりに語っていた通り、兄の威厳を示した。

躍進が期待された種目で、期待通りの金メダル。「本当にうれしい。自分のやるべきことをフルに出せた」。ひときわ目立つ短髪で表彰台の真ん中に立ち、日本勢に勢いをつけた。（小沢理貴）