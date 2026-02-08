「スプリングトレーニングまでもう少し」…順調な仕上がりを披露

ドジャースの佐々木朗希投手が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。スプリングトレーニングに向けて、マウンドから投球練習を行う動画を公開した。順調な調整ぶりもさることながら、ファンはショートパンツから覗く屈強な下半身に注目。「脚の筋肉増えてませんか？」「もう出来上がっていない？」と驚きの声が上がっている。

佐々木は「スプリングトレーニングまでもう少し」と綴り、ドジャースの青いショートパンツ姿で投球する様子を投稿。セットポジションから鋭い腕の振りで、捕手のミットに力強い直球を投げ込んだ。

メジャー1年目の昨季は、ポストシーズンで守護神として活躍し、世界一に貢献。2年目となる今季は先発への再転向を明言しており、キャンプインを前に準備は万端のようだ。

この動画にファンも即座に反応。投じられた剛球の威力に加え、肉体の変化にも視線が注がれた。「脚の筋肉増えてませんか？」「お尻も大きくなりましたよ」「いい感じ」と、先発として長いイニングを投げるための土台作りが進んでいることを称賛するコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）