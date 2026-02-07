ダイエットに苦戦していたねこくらりえさん（40代）が、健康的に25kgの減量に成功したワンプレートレシピをご紹介。ここでは脂質控えめの豚モモ肉を使った「あんかけ丼」レシピをピックアップしました。AI食事管理アプリ「あすけん」の管理栄養士による解説つきでお届けします。

PFCバランスとは

1日の摂取エネルギー（カロリー）に対して、タンパク質（Protein）、脂質（Fat）、炭水化物（Carbohydrate）のエネルギーが占める割合を表したもの。1日の理想的なバランスは、タンパク質13〜20％（18歳〜50歳の場合）、脂質20〜30％、炭水化物50〜65％とされています。高タンパク・低脂質のねこくら式レシピに1食置き換えると自然とPFCバランスが整いやすくなります。

豚モモ肉で脂質を抑えつつボリュームアップ

脂質控えめの豚モモ肉と冬の野菜をあんかけに。ボリューム&満足感がアップ、とろみで温まるので温活にも。

●豚モモ肉と大根のあんかけ丼

【材料（1人分）】

豚モモ薄切り肉（食べやすく切る） 100g

大根（薄いいちょう切り） 100g

酒、片栗粉、オリーブオイル 各小さじ1

塩 ひとつまみ

ニンジン（薄いいちょう切り） 50g

A［水3／4カップ 顆粒鶏ガラスープの素、黒酢（なければ酢）各小さじ1 しょうゆ、ショウガ、ニンニク（各すりおろす）各小さじ1／2 オイスターソース小さじ1（なければみそ、砂糖各小さじ1／2）］

長ネギ（斜め薄切り） 30g

B［片栗粉小さじ1 水小さじ2］

ご飯 150g

七味唐辛子（好みで） 適量



【つくり方】

（1） 豚肉は酒、塩をもみ込み、片栗粉をまぶす。

（2） フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、（1）の豚肉を炒める。色が変わったら大根、ニンジンを加えて1分炒める。

（3） （2）にAを加え、長ネギを入れて全体を軽く混ぜ、フタをして5分煮る。

（4） （3）にBの水溶き片栗粉を加えとろみをつけ、火を止める。

（5） 器にご飯を盛り、（4）をのせ、好みで七味唐辛子をふる。

［1人分531kcal P（タンパク質）27g／F（脂質）15g／C（炭水化物）75g］

＜あすけん・ポイント！＞

豚肉はエネルギー代謝を助けるビタミンB1とナイアシンが豊富。モモ肉ならダイエット向きです。

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mLです