５日放送のフジテレビ系「生ジャンクＳＰＯＲＴＳ 明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場ＳＰ」（午後８時）では、ミラノ・コルティナ五輪（６日開幕）のノルディックスキー・ジャンプ代表の小林陵侑（チームＲＯＹ）に、同局の佐久間みなみアナウンサーがインタビューした模様を伝えた。

佐久間アナは、前回大会の金メダリストとして臨むことについて「気持ち的にはどういうところが違いますか？」と質問。小林は「前回も優勝候補みたいな感じではありましたけど、色んな方が期待して見てくれているので、そこはこたえたいなと思います」と答え、「（メダリストだということを）考えないようにしたいですね、緊張しちゃうんで」と続けた。

ジャンプ台の手応えについては「夏の部分だけで言ったら勝てましたし、冬に入るのが楽しみですね」と自信をのぞかせた。

以前の同番組で、先輩の葛西典明から忘れ物が多いことを暴露されたことに触れ、「最近した忘れ物はありますか？」と問われると、マネジャーに確認してから、「ああ！家の鍵！」と小林。「札幌から東京に移動したんですけど、東京の家の鍵を忘れて、家に入れなかったたんです」とうっかりエピソードを明かし、「気をつけるようにしてます」と話した。

また、番組ＭＣの浜田雅功からの質問として、チーフプロデューサーが「飛んでいる時は何を考えていらっしゃるんでしょうか？ 浜田は気になって眠れないらしいです」と伝えると、小林は「眠れないんですか？ うれしいですね」と笑顔を見せてから、「飛んでる時は、角度いいなとか、ミスったなみたいな。夜何を食べようかなとかはないですね」とリラックスした表情で答えていた。

最後に、目指すメダルについて「もちろん一番輝く金を目指して、ビッグジャンプをしたいと思います」と意気込みを示していた。