トップスが公開した直筆サイン入りカードが話題

米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」が、公式X（旧ツイッター）で公開した1枚の“お宝”が、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。ドジャース・大谷翔平投手が“超大物”と共演。あまりの豪華さに「一生家宝となる名品」「これはヤバい」と、日本ファンが仰天している。

公開されたのは2月発売予定の「2025 Topps Museum Collection」に収録される「デュアルサイン・ブックレット」。本のように開閉する特注カードには、大谷とともにマリナーズ時代のイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）の姿が。両選手が実際に使用したバットの一部を使い、直筆サインが入った極上仕様の“お宝”カードとなっている。

日本が誇る新旧のスーパースターが並び立つ限定アイテムに驚くファンが殺到。SNSには「当たったら仕事辞めれそうだな」「家宝確定！」「こ、これってバットにサイン書いてるん？ す、凄っ！」「これは欲しいやつ」「日本人に自引きして欲しい…」などの声が寄せられていた。

希少価値の高さからコレクター垂涎の1枚になっている。大谷とイチロー氏が豪華共演を果たした“お宝”を手にするのは誰になるだろうか。（Full-Count編集部）