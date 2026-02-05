【ローソン】疲れた心に寄り添う新食感グミ!? 『おとうふくん』の新フレーバー「とっても…ピーンチ!味」を先行発売
カバヤ食品は2月10日より、“よわふわ食感”グミ『おとうふくん』から、『おとうふくん とっても…ピーンチ!味』を全国のローソンにて先行発売する。
カバヤ食品「おとうふくん とっても…ピーンチ!味」
『おとうふくん』は、ちょっぴりかわいそうなキャラクター「おとうふくん」が描かれたパッケージと疲れた心にやさしく寄り添う“よわふわ食感”が特長で、日々頑張る中で生まれるちょっとした弱気な気持ちをシェアするグミ。
これまで、グミの歯ごたえとキャラクターの特長に共通する“よわよわ"な世界観を表現するユニークなフレーバー名を採用してきたが、今回のフレーバー名は「とっても…ピーンチ!味」に決定。桃太郎の一場面の中で「おとうふくん」がピンチに見舞われているシーンを、パッケージ表面のキャッチーなイラストと裏面のストーリーで表現している。
価格は38g入りで173円。2月10日より全国のローソンにて先行発売される。
