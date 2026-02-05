谷まりあ、ゴールド輝くノースリドレスで抜群スタイル マスク着用でも「目元で気付いてもらうことが多い」【Beauty of the year 2026】
【モデルプレス＝2026/02/05】モデル・タレントの谷まりあが5日、都内で行われた「Beauty of the year 2026」発表会にFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、桜井日奈子とともに登壇。現代のビューティートレンドの象徴する存在として輝いた著名人に贈られる同賞において「アイ部門」を受賞し、喜びを語った。
【写真】30歳モデル、ボディラインくっきりドレス姿
「アイ部門」の選出となった谷は、ゴールドのタイトなドレスを着用。「普段マスクしていても、目元で気付いてもらうことが多いんです」と明かし、「アイ部門」の受賞に「自分の中で目が特徴的なのかな、チャームポイントなのかなって芸能活動してきたので、このようは賞をいただけて本当にうれしいです。ありがとうございます」と感謝した。
この日のメイクは“目を強調したメイク”。「ファッションがドレッシーだけど目元は強すぎないようにシャドウはベージュ。ベージュで抜け感を出しつつ、でもアイラインはいつもより強くして目元を際立たせるメイクにしました」と紹介。また「目から人のオーラが出ると思っているので、人と話す時に目を見て話す。1日してならずといいますか、普段からしっかり睡眠をとったり、目元を疲れないように意識している。ケアでいうと、アイクリームを毎日塗るとか意識している」とデイリーケアについて話した。
また「ネイル部門」はFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、「ヘア部門」は桜井日奈子が受賞。さらに、授賞式にはCANDY TUNEの桐原美月、福山梨乃、南なつ、立花琴未、村川緋杏の5人がプレゼンターとして登場し、「企業部門」の受賞企業にトロフィーを授与した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳モデル、ボディラインくっきりドレス姿
◆谷まりあ「アイ部門」で受賞「目元で気付いてもらうことが多い」
「アイ部門」の選出となった谷は、ゴールドのタイトなドレスを着用。「普段マスクしていても、目元で気付いてもらうことが多いんです」と明かし、「アイ部門」の受賞に「自分の中で目が特徴的なのかな、チャームポイントなのかなって芸能活動してきたので、このようは賞をいただけて本当にうれしいです。ありがとうございます」と感謝した。
◆櫻井優衣・桜井日奈子らが受賞
また「ネイル部門」はFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、「ヘア部門」は桜井日奈子が受賞。さらに、授賞式にはCANDY TUNEの桐原美月、福山梨乃、南なつ、立花琴未、村川緋杏の5人がプレゼンターとして登場し、「企業部門」の受賞企業にトロフィーを授与した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】