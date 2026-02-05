女優の芳根京子（28歳）が、2月5日放送の情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。30歳になった際、「生田絵梨花ちゃんと盛大に祝おう」と計画していることを明かした。



エランドール賞の授賞式に参加した芳根に対し、番組がインタビューを実施。先日英会話を習い始めたという芳根は、その動機として「生田絵梨花ちゃんと仲良しなんですけど、いくちゃんとご飯した時に『30歳になったらお互いを盛大に祝おうね』」と日曜劇場「オールドルーキー」で共演して以来、親友である生田と約束したと話す。



芳根は「その時に海外に行けたらいいね、っていう話していたので、友達との旅行だったりとかで、通訳さんがいなくても、もうちょっとコミュニケーション取れたらいいなって。通い続けることを目標にしています」とコメント。将来の親友との約束を励みに、学習に取り組む意欲を語った。