芳根京子、今年は「明るい人間になれそう」
女優の芳根京子（28歳）が、2月5日放送の情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。英会話を習い始めたことで「明るい人間になれそう」と期待を語った。
番組では、エランドール賞授賞式に参加した佐藤二朗、SixTONES・松村北斗、芳根京子の3名にインタビューを実施。賞の名称であるエランドール（黄金の飛翔）にちなみ、「今年さらに飛翔させたいこと」について質問が飛んだ。
芳根は「つい先日から英会話を始めまして。英会話を習いに行く、っていうのはなんか前向きじゃないですか。英会話を学びに行ってるんだけれど、英語がうまくなるかはいったん置いておいて、明るい人間になれそう。人見知りがなくなったら、いいな」と回答。この芳根の答えに対し、佐藤は「人見知り、って聞いてビックリしました。ますます、好きになりました。女優さんとして」と、彼女の意外な一面に感銘を受けた様子で語った。
