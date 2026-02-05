元モーニング娘。でタレントの辻希美が４日放送の日本テレビ系「１周回って知らない話」（水曜・午後７時）に出演。１９歳で結婚と妊娠を発表。２０歳で母になった当時の苦悩を明かす一幕があった。

１９歳で俳優・杉浦太陽と結婚。２０歳で長女・希空（のあ）を生み、現在は５人の子供を育てる母親業のかたわら月２０本を投稿するＹｏｕＴｕｂｅでも活躍している辻だが、若くしてママになった当時はブログで子育ての様子をアップしても９割以上、批判的なコメントが並んだという。

その後も１２年に及んだバッシング期間には、世間の目が怖くてほとんど家に引きこもる生活を送っていたという辻は当時について「バッシングはひどかったと思います」とポツリ。

司会の東野幸治に「ノイローゼとかはならなかったの？」と聞かれると「最初の１２、３年はずっとそんな感じで」と返答。「（芸能界を）辞めようと思ったし、消えたいとも思ったし」と振り返ると「マネジャーさんには芸能界を辞めたいという話もしましたし、自分なんかいなくなればいいと思ったのも１回や２回とかじゃなくて何回もあって。でも、（１０のうち）９の悪いコメントがあっても、１良いコメントがあったりすると、それがすっごい励みになって。その１のおかげで私は１２年頑張ってこられた」と最後は笑顔で振り返っていた。