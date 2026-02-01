ドジャーでフェストで語った父親の長所と短所

ドジャースの大谷翔平投手が明かした“パパの素顔”に、日本のファンが熱視線を送っている。31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加。昨年誕生した長女の話題に触れ、育児における自らの長所を語った一幕がSNSで「高すぎて怖そう」などと大きな反響を呼んでいる。大谷はイベント内で父としての喜びを語り、会場を沸かせた。

トークショーに佐々木朗希投手と共に登板した大谷は、父親としての自らの長所と短所を問われると、ユーモアを交えて回答した。「人よりも掲げる位置が高いので、彼女的には楽しい。短所は妻に聞いてみないと」と笑顔でコメント。身長193センチを誇る大谷ならではの“たかいたかい”を示唆する回答に、ウィル・アイアトン氏が通訳を終えると、詰めかけたファンから大きな笑いと拍手が巻き起こった。

昨季の大谷は2年ぶりに二刀流として完全復活。打者として自己最多の55本塁打を放ち、投手としても復帰を果たすなど、3年連続4度目のMVPを受賞する歴史的なシーズンを過ごした。私生活では昨年4月に第一子が誕生。「日に日に成長していくので。それが毎日楽しみでした」と語るなど、球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした激動の1年を支えた家族への愛が垣間見えた。

身長を生かしたあやし方に、SNS上のファンも即座に反応。「ここで高すぎるであろう大谷サンによる『たかいたか〜い』でキャッキャする娘ちゃん」「高過ぎて怖そう」といった声が上がった。父親としての一面を見せたスーパースターの言動に、多くのファンが「ほっこりした」と癒やされている様子だった。（Full-Count編集部）