日本ハム・水谷の髪型が「南国の形をしている」

日本ハム・水谷瞬外野手の“進化”に注目が集まっている。森本稀哲1軍外野守備走塁コーチの公式X（旧ツイッター）にアップされた投稿では“変身”した髪型や念入りに爪に塗ったネイルなどが映っている。

春季キャンプを前日に控える航空機での移動。スーツ姿でネクタイを締める水谷は、何やら自信ありげなポーズを決めている。森本コーチは「緊張感無くね？」と投稿にはコメントを掲載している。

この様子をSNSで確認したファンは「自信の現れですね」「ジェッシーはこれくらいで丁度良いでしょー」「ジェシーはこのスタイルで」「さすがっす」「とても微笑ましいショットありがとうございます」など歓喜の声を上げている。

さらには「キャリアハイ確定の予兆だよね？」「すげえな」「ジェッシー最高！」「ジェッシーはオンオフの切り替えが上手いタイプなんだな」「魂と髪型が南国の形をしている」「リラックスモード、全開」など、今季のさらなる飛躍を期待する声も飛んでいた。

水谷は2018年ドラフト5位でソフトバンクに入団。2023年オフの現役ドラフトで日本ハムに移籍し、97試合に出場。打率.287、9本塁打、39打点の成績を残した。昨季は87試合に出場して打率.277、12本塁打、41打点をマーク。2026年もキャリアハイの成績を残せるか、期待がかかる。（Full-Count編集部）