昨今、パン食べ放題のランチを営業するお店が注目を集めています。恵比寿にあるベーグルとクリームチーズを楽しめる『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』も、実はベーグルのおかわり可能なプレートメニューがあるのです。

『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』内装

フランス生まれの『キリ®』を主役に、食事からスイーツまで幅広いメニューを展開するカフェ。シンプルながら落ち着く店内。ランチタイムの他、カフェとしても利用できるので、常に賑わう人気店です。

今回いただいたのは、人気の「クリームチーズベーグルプレート」。このプレートを注文すると、好みのクリームチーズ3種類を選べ、別料金なしでベーグルはおかわり自由で楽しめます。

「3種クリームチーズ＆サーモンベーグルプレート」（クリームチーズ3種、サラダ、デリ、サーモン、ドリンク付）1,529（税込）

『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』で提供されているベーグルは、国内ベーグル専門店のパイオニアとして知られる『BAGEL ＆ BAGEL』のもの。しっとり感とほどよいもちもち感を併せ持つ生地は、小麦の風味がやさしく、クリームチーズとの相性バツグンです。

重たすぎず、何個でも食べ進められるバランスのよさは、ベーグル食べ放題スタイルだからこそ実感できる魅力です。

クリームチーズは「ブルーベリー」や「ハニーナッツ」など、人気のフレーバーをチョイスしました

ハニーナッツは、はちみつのやさしい甘さにナッツの香ばしさと食感が加わり、キリのなめらかさとコクをより引き立てます。甘さがありながらも後味は軽く、食事としてもデザート感覚でも楽しめる万能さ。

サーモンとも相性バツグン！［食楽web］

スモークサーモンとも相性良さも楽しめます。

ベーグルにたっぷり塗っていただきました

『BAGEL ＆ BAGEL』のベーグルの軽やかさと相まって、満足感はありながらも食後は重くなりすぎません。各種クリームチーズやベーグルはテイクアウトも可能。

気に入った味や季節限定のフレーバーなど、気分によって選べる楽しさも『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』ならでは。「次はどのクリームチーズで食べようか」と考えながらおかわりする時間も、このプレートの楽しみのひとつ。

一人ランチはもちろん、ゆっくり話したい日のランチにもおすすめです。恵比寿でカジュアルに、心まで満たされるベーグルタイムを過ごしたいときに、ぜひ足を運んでみてください。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●SHOP INFO

BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café

住：東京都渋谷区恵比寿西1-2-7 恵比寿UKビル1F

営：10:00～21:00（L.O. 20:30）

休：不定休

https://www.kiri-cheese.com/kiricafe/