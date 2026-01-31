ベーグル食べ放題！ BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café（恵比寿）のランチプレートが魅力的
食楽web
昨今、パン食べ放題のランチを営業するお店が注目を集めています。恵比寿にあるベーグルとクリームチーズを楽しめる『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』も、実はベーグルのおかわり可能なプレートメニューがあるのです。
『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』内装
フランス生まれの『キリ®』を主役に、食事からスイーツまで幅広いメニューを展開するカフェ。シンプルながら落ち着く店内。ランチタイムの他、カフェとしても利用できるので、常に賑わう人気店です。
今回いただいたのは、人気の「クリームチーズベーグルプレート」。このプレートを注文すると、好みのクリームチーズ3種類を選べ、別料金なしでベーグルはおかわり自由で楽しめます。
「3種クリームチーズ＆サーモンベーグルプレート」（クリームチーズ3種、サラダ、デリ、サーモン、ドリンク付）1,529（税込）
『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』で提供されているベーグルは、国内ベーグル専門店のパイオニアとして知られる『BAGEL ＆ BAGEL』のもの。しっとり感とほどよいもちもち感を併せ持つ生地は、小麦の風味がやさしく、クリームチーズとの相性バツグンです。
重たすぎず、何個でも食べ進められるバランスのよさは、ベーグル食べ放題スタイルだからこそ実感できる魅力です。
クリームチーズは「ブルーベリー」や「ハニーナッツ」など、人気のフレーバーをチョイスしました
ハニーナッツは、はちみつのやさしい甘さにナッツの香ばしさと食感が加わり、キリのなめらかさとコクをより引き立てます。甘さがありながらも後味は軽く、食事としてもデザート感覚でも楽しめる万能さ。
サーモンとも相性バツグン！［食楽web］
スモークサーモンとも相性良さも楽しめます。
ベーグルにたっぷり塗っていただきました
『BAGEL ＆ BAGEL』のベーグルの軽やかさと相まって、満足感はありながらも食後は重くなりすぎません。各種クリームチーズやベーグルはテイクアウトも可能。
気に入った味や季節限定のフレーバーなど、気分によって選べる楽しさも『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』ならでは。「次はどのクリームチーズで食べようか」と考えながらおかわりする時間も、このプレートの楽しみのひとつ。
一人ランチはもちろん、ゆっくり話したい日のランチにもおすすめです。恵比寿でカジュアルに、心まで満たされるベーグルタイムを過ごしたいときに、ぜひ足を運んでみてください。
（撮影・文◎亀井亜衣子）
●SHOP INFO
BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café
住：東京都渋谷区恵比寿西1-2-7 恵比寿UKビル1F
営：10:00～21:00（L.O. 20:30）
休：不定休
https://www.kiri-cheese.com/kiricafe/