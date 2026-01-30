NURO Biz×機動戦士ガンダム、最新コラボ動画公開！
ソニービズネットワークス株式会社は、法人向けICTソリューション「NURO Biz（ニュー ロ・ビズ）」および法人向け高速インターネット接続サービス「NURO アクセス」と最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開で話題のガンダムシリーズの１作目である『機動戦士ガンダム』とのコラボ動画「遅すぎた篇」を１月30日（金）より公開した。
「NURO Biz」は法人向けICTソリューションブランド。主要サービスである「NURO アクセス」は高速インターネット接続サービスで圧倒的な通信速度・安定性・コストパフォーマンスによりビジネスをサポート。
１月13日（火）より実施中の本コラボでは、アムロとシャアが登場するコラボ動画をはじめ「NURO Biz」と「NURO アクセス」の公式サイトのサイトジャックやプレゼントキャンペーンを展開している。今回公開のコラボ動画では「NURO アクセス」の高速かつ安定した回線を主人公のアムロ・レイと宿敵シャア・アズ ナブルの同志であるララァ・スンによる会話シーンとリンクさせて表現。
ララァのアムロに向けた「あなたの来るのが遅すぎたのよ！」という名言にかけて、遅すぎたリモート会議に「NURO アクセス」が終止符を打つ内容で、より高度に進化した人類「ニュータイプ」にかけ、「NURO タイプ」に覚醒してほしいというメッセージが込められている。
そして、コラボ期間中は「NURO Biz」と「NURO アクセス」の公式サイトが宇宙空間が広がる『機動戦士ガンダム』仕様に。
コラボメッセージは「ビジネスにおいて、進化し続けることが求められるこの時代。より高度に進化した人類、ニュータイプをイメージして。 NURO アクセスは、「高品質な通信」、「安定性」、「低コスト」で、働く人たちを刺激する。さぁ、NURO タイプに目覚めよう！」。
また、コラボ記念として抽選で『機動戦士ガンダム』とのコラボグッズが当たるキャンペーンが実施中。１月30日（金）からはX フォロー＆リポストキャンペーンの第２弾がスタート。
応募期間は１月30日（金）〜３月24日（火）。抽選で５名にNURO Biz × 『機動戦士ガンダム』オリジナルロジクールマウスをプレゼント。応募方法はNURO Biz 公式 X アカウント（@NUROBizbySony）をフォローし、『機動戦士ガンダム』の名シーン・名ゼリフとともに投稿した情シス担当者が思わず共感できる「情シスあるある」をリポスト。当選者には NURO Biz 公式 X アカウントからダイレクトメッセージにてお知らせ。賞品は３月末以降順次発送となる。
さらにプレゼントキャンペーンが引き続き実施中。３月24日（火）までにNUROアクセスの資料をダウンロードするとA 賞「NURO Biz×『機動戦士ガンダム』 オリジナルロジクールマウス」が15名、B 賞「NURO Biz×『機動戦士ガンダム』 オリジナル PC ステッカー（５枚 セット）」が100名に抽選で当たる（当選者の発表は賞品の発送をもって。賞品は３月末以降順次発送）。
(C) 創通・サンライズ
