カーショーはCY賞3回＆通算223勝などの実績を誇る

レジェンドの“新天地”に驚きが広がっている。2025年シーズン限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手が28日（日本時間29日）、米大手テレビ局「NBC」のMLB放送スタジオ解説者として契約成立間近だと、スポーツ専門メディア「Front Office Sports（FOS）」が情報筋の話として伝えた。米ファンも「最高だ」「楽しみ」と沸き立っている。

カーショーはドジャース一筋18年で通算223勝をマークし、MVP1回、サイ・ヤング賞3回、通算3052奪三振など殿堂入り確実のキャリアを築き上げている。昨年途中に引退を決断したが、23登板で11勝2敗、防御率3.36と“最終年”とは思えぬ成績を残し、チームのワールドシリーズ連覇に貢献して有終の美となった。

家族思いでも知られる左腕は“パパ”としての日々を過ごすかと思われたが、すぐに新たな仕事をしそうだ。「NBC」の解説者となれば、再び慌ただしい生活となるかもしれない。同局からしても、新たに「サンデー・ナイト・ベースボール」の放送権を確保しており、野球放送に力を入れたタイミングでもあったことが背景にありそうだ。

圧倒的な成績だけでなく人間性も評価されてきたカーショー。解説者の“転身”が報じられると、「素晴らしい！」「GOAT」「何だって!?」「アメージング」「カーショウがテレビに出るのは納得だ。冷静で、知的で、人望もある。まさにハマり役だよ」「楽しみが増えたぜ」などと米ファンも興奮の様子だった。

カーショーは今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシックの米国代表に自身初めて参加する意向。ドジャースの優勝に続き、母国での栄誉のために腕を振る覚悟だ。（Full-Count編集部）