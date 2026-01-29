まもなく節分がやってきますね。「今年はどんな恵方巻にしよう？」と考えている方も多いのではないでしょうか。手間はかけすぎず、家族みんなが満足できる一本があるとうれしいですよね。今回は、クッキングシートでくるっと巻くだけでつくれる「甘辛牛肉の恵方巻」レシピを、共働き料理家のぐっち夫婦に教えてもらいました。

クッキングシートで！お肉たっぷりの恵方巻

今回は、クッキングシートでつくれる巻き寿司をご紹介します。くるっと巻くだけで形がきれいに整い、失敗しにくいのがポイント。初めて恵方巻をつくる方にもおすすめです。

【写真】材料はこちら!

クッキングシートは、適度なハリとしなやかさがあり、力を均等にかけて巻けるのが特徴。ご飯や具材がくっつきにくく、巻く途中で崩れにくいため、外側から包み込むように形を整えやすいのも魅力です。

具材は、牛肉の甘辛炒め。魚介類が苦手な方や子どもでも食べやすく、家族みんなで楽しめます。酢飯に、甘辛い牛肉、キュウリ、いり卵、レタスを合わせることで、味と食感のバランスもばっちり。

切らずにそのままかぶりついてもよし、食べやすくカットしてもよし。家族みんなが喜ぶこと間違いなしの一品なので、ぜひ試してみてください！

●巻きす不要！甘辛牛肉の恵方巻

【材料（2本分）】

温かいご飯 400g

すし酢 大さじ2

卵 2個

牛こま切れ肉 200g

タマネギ 1／4個

キュウリ 1／2本

サニーレタス 2〜3枚

焼きのり（全型） 2枚

油 小さじ1

A［砂糖小さじ1 塩ひとつまみ］

B［しょうゆ大さじ1と1／2 みりん大さじ1 砂糖大さじ1］



【つくり方】

（1） 温かいご飯にすし酢を混ぜ、酢飯をつくる。卵を溶き、Aを混ぜ合わせる。フライパンに油を熱し、溶き卵を入れてふんわりといり卵をつくる。キュウリは縦4等分に切り、サニーレタスはひと口大にちぎる。タマネギは繊維に沿って薄切りにする。

（2） フライパンに油少々（分量外）を中火で熱し、タマネギを炒める。タマネギがしんなりしてきたら、牛肉を加えて炒め合わせる。火がとおったらBを加え、汁気が少し残る程度まで炒める。

（3） クッキングシートを広げ、焼きのりを1枚のせる。（1）で準備した酢飯の半量を、手前1cm、奥4〜5cmほどあけて薄く広げる。

（4） レタス、牛肉、いり卵、キュウリをそれぞれ順にのせる。

（5） クッキングシートごと持って手前から巻き、全体を包んで形をととのえる。

（6） 同様にもうひとつつくって完成！

お好みで食べやすい大きさに切っても◎