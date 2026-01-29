深夜だからこそ許される「あり得ない設定」が快感！”裏仕事を請け負う理容師”から”尻から糸を出す男”、さらに”喋るビッグフット”まで…1月期深夜枠に潜む、中毒性抜群の「掘り出し物ドラマ」

おすすめの深夜ドラマ

1月ドラマは深夜ものもおもしろい。

深夜ドラマは、だいたい23時ないしは24時以降に放送されているドラマのことを指している。60分ものもあるが、30分ものも多い。

いま、もっとも楽しみに見ているのは『俺たちバッドバーバーズ』である。

テレビ東京系・金曜深夜24時42分（土曜0時42分）からの30分ドラマ。

主演は中島歩と草川拓弥。

このコンビがおもしろい。

中島歩は、朝ドラ『あんぱん』でヒロインと最初の夫・次郎さん役で知られている。とぼけた味わいの役者でこのドラマにぴったり。

草川拓弥も最近よく見る。『ぜんぶ、あなたのためだから』『東京P.D.警視庁公報2係』にも出ている。高石あかり主演の『ベイビーわるきゅーれナイスデイズ』での「殺し屋マネージャー」役が印象的であった。

ペヤングを生卵で！

今回の『俺たちバッドバーバーズ』は『ベイビーわるきゅーれ』と同じ阪元裕吾が監督していて空気が似ている。

理容院で働こうとしたら「裏の仕事」を請け負う「裏用師（りようし）」の店だった、というお話。

惹かれたのは食事シーンである。

草川拓弥演じる月白は、かなりの偏食で、カップ焼きそばしか食べない。それもペヤングだけ。ただ、生卵を溶かして、そこにペヤングの麵を浸けてすすり込む。

「ペヤングを生卵で！ えええっ、めっちゃ、うまそう！」と驚いた。ペヤングをすぐ買ってきて、いや、いま食べちゃだめだと我慢して台所に置いて、寝て起きて朝になって食べた。

ペヤングを生卵につけて食べた。

楽しい。うまいんだとおもうんだけど、うまさは正直よくわからなくて、うまいとおもうがうまいより楽しい。それで、病みつきである。

ドラマ主人公のジャンクな食べ方が気になって真似したのは『傷だらけの天使』以来かもしれない。

そういう空気の流れているドラマである。

ペヤングのすき焼き風食べ方を見せてくれたというだけで、この『俺たちバッドバーバーズ』は忘れられないドラマである。もちろんドラマもおもしろいのだけど、なんだかそれ以上の価値を持ってしまっている。ま、中島歩はやはりめちゃ味わい深くおもしろいんだけど。

深夜ドラマが描く「変化」と「終わり」のリアリティ

リアルなドラマとしておもしろいのが『人は見た目じゃないと思ってた』と『終（つい）のひと』。

『人は見た目じゃないと思ってた』

テレビ東京系木曜24時30分（金曜0時30分）からの30分ドラマ。

主演は菅生三兄弟（長兄・菅田将暉、次兄・こっちのけんと）の末っ子の菅生新樹、そのメンター役が剛力彩芽。

菅生新樹は朝ドラ『おむすび』でヒロインの幼馴染みで野球部員役をやっていたが、このドラマでももと野球部員役である。出版社に入社してスポーツ誌を担当するつもりが女性ファッション誌に配属されしまう。

それまで見た目（ファッション）をまったく気にしてなかった男がファッションに目覚めていくという展開である。

このドラマはブレていく菅生新樹がすごくいい。

『終（つい）のひと』

TBS火曜24時58分（水曜0時58分）から30分ドラマ。

主演は柿澤勇人。『鎌倉殿の13人』で実朝、『全領域異常解決室』では役小角でおなじみ。

葬儀店が舞台である。その社長役の柿澤勇人の存在感に惹きつけられる。

彼はガンで、ドラマ冒頭で余命半年と宣告される。「まもなく死んでしまう葬儀屋」の物語である。

葬儀にまつわる人間模様が描かれ、そのタフな対応が見どころである。

深夜ドラマとしては、もっともまっとうなドラマだと言えるかもしれない。

見出すと止まらない深夜サスペンス

サスペンスドラマとして、きちんとおもしろいのは『身代金は誘拐です』。

日本テレビ系。木曜23時59分からの55分ドラマ。

主演は勝地涼と瀧本美織。

1時間ドラマで、きちんと10話以上あるのでボリュームがある。

このドラマ枠では「犯人は誰なのか」のサスペンスものが多く、今回も同じ系統である。

子供を誘拐された夫婦（勝地涼と瀧本美織）のところへ、犯人から電話が掛かってくるが、身代金の要求はない。そのかわり「ある子供を誘拐しろ」と命じられる。子供を誘拐しないとあなたの娘さんを殺すと脅され、夫婦は誘拐を実行する。

そういうサスペンスである。

『身代金は誘拐です』というタイトルは言葉遊びのようだが、ドラマを見ていると意味がわかる。そのままの意味である。

「誰もが怪しく見える」という最近はやりの展開で、あざといとはおもうが、見出すと止まらないドラマだ。

「ややこしい話」と「奇天烈な話」

『嘘が嘘で嘘は嘘だ』はフジテレビの日曜深夜ドラマ。

23時15分からの30分番組。

ただし全4話なので、1月11日に始まり2月1日に終了する予定。

最終話だけ見てもおもしろいとおもうので、チャンスがあったら見て損はない。

脚本は『silent』『いちばんすきな花』『海のはじまり』の生方美久。

出演は菊地凛子と錦戸亮、塩野瑛久、竹原ピストルの4人で、あと中田青渚。会話ドラマである。

「嘘」についてのドラマである。

たとえば「絶対に本当のことしか言えない天使」と「絶対に嘘しか言えない悪魔」がいて、どちらかへの1回だけの質問で真実を引き出せるか、というような問いが立てられる。

そういう「ややこしい話」が好きな人にはたまらなくおもしろいドラマだとおもう。

深夜ドラマには「あり得ない状況」モノがある。まあ、深夜じゃないと成り立たないタイプのドラマで、こういうのを見るのが醍醐味でもある。

1つは『未確認日記』。

テレビ朝日系。土曜24時30分（日曜0時30分）から30分ドラマ。

主演は前田旺志郎で、ラランドのニシダ・コウキも出ているのだが、顔は出ない。UMA＝未確認生物の「ビッグフット」の役で、つまりほぼ「声の出演」である。

オカルトドラマである。しかし「ビッグフット」はふつうに日本語を喋るし、挙げ句にリモートで「ネッシー」や「ツチノコ」なども呼び出して日本語で会話している（ツチノコはツチノコ語だけど）。設定も展開も奇天烈すぎて、ただ見守るしかない。4話なのでもうすぐ終わってしまう。

久々レギュラー出演の「のん」が良い

もう1つは『こちら予備自衛英雄補?！』。

日本テレビ系。水曜24時24分（木曜0時24分）から30分。

主演は菊池風磨。

変な（小さい）能力を持つ「能力者」が集められ「ヒーロー」活動準備に入る。能力とは「30センチしか浮けないやつ」「飛べるけど着地できない老人」「糸を尻から出す男」などである。

能力者の1人として「のん」が出ている。かつての能年玲奈、『あまちゃん』ヒロインですね。2025年から地上波ドラマでも見るようになって、『キャスター』第3話と、『夜ドラ』SF短編で見かけたが、地上波ドラマのレギュラー出演は久しぶりである。彼女の能力は「傷を治すが近くの誰かに痛みをうつしてしまう」というよくわからないもの。

毎週出演している「のん」を見ていると、なんかいいなとおもってしまう。和んでしまう。何の力なのだろう。

このあたりがおすすめの深夜ドラマである。

まだまだある！今季おすすめ深夜ドラマ

ほかにもあるので簡単に並べておく。

『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日テレ 火曜深夜） 女子高生役の豊嶋花と、小説家役の山中柔太朗の不思議な恋愛物語。これもかなり注目のドラマの１つである。

『略奪奪婚』（テレ東 火曜深夜） 内田理央と中村ゆりかと伊藤健太郎のドロドロドラマ。

『婚活バトルフィールド37』（テレ東 金曜深夜） 加藤ローサと福田麻貴による「37歳」女性の婚活ドラマ。

『おとなになっても』（日テレ 金曜深夜） 山本美月と栗山千明による女性同士の恋愛ドラマ。

『聖ラブサバイバーズ』（テレ東 水曜深夜） 石井杏奈と上田竜也の「王子と推し」の不思議な結婚生活ドラマ。

『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（テレ東 水曜深夜） 宮本茉由と猪塚健太の不倫ドラマ。

『AKIBA LOST』（日テレ 火曜深夜） 北山宏による「メイドの神隠し事件」のサスペンスドラマ。

などがある。

