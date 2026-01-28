Snow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢Ï¢¥É¥é½é¼ç±é·èÄê º£½Õ¥Æ¥ìÄ«¤ÇÊüÁ÷¡Ö´äËÜ¾È¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÅÚÍË11»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤¬·èÄê¤·¤¿Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ
¡¡µÜ´ÜÎÃÂÀ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØÆüËÜÁ´¹ñ¤µ¤¹¤é¤¤ÎÁÍý¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ²«¶â¤Î¥ï¥ó¥¹¥×¡¼¥ó¡ª¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢µ®Â²¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥í¥¤¥ä¥ë¡É¥¥ã¥é¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ëSnow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ºòÇ¯10·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±Ç²èÃ±ÆÈ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤â¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¡ÊMENT RECORDING¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡ÖÅÚÍË¸á¸å11»þ¡×²áµî¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÏÈ¤Ç
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢4·î´ü¤Î¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÊüÁ÷ÏÈ¤ÏÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î´äËÜ¾È(¤Ò¤«¤ë)¤µ¤ó¤¬¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢ÅÚÍË¸á¸å11»þ¤Î¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼ÏÈ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥ìÄ«¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢¡Öº£¸å¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó1·î29Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜ´Ü¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤ä¶¦±é¼Ô¡¢¤µ¤é¤ËSnow Man¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡È´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¡¢µÜ´Ü¤ÎµµÍüÏÂÌé°¦¤òÊª¸ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£