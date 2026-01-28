ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ã¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡ÖÇ¯¾å¤Î½÷À¤¬¹¥¤¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£±·î25Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òËè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀîùõ½¡Â§¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ý¥¿¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ØÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿°ðËÜ½á°ì¤µ¤ó¤â½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¡Ö°ðËÜ½á°ì¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½SP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½¾õ¤ò¿¼·¡¤ê¡£ÀèÆü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦ÎëÌÚ½ßÇ·²ðÁª¼ê¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄÚ°æ·Ä²ð¤µ¤ó¤¬Å°Äì¼èºà¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ë¡£2025Ç¯£¶·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£··î¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ø°ÜÀÒ¡£10·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë·ãÆ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï»î¹ç¤Î£²¡¢£³ÆüÁ°¤Ç¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤ó¤«¡×¤È¸½¼Â´¶¤¬Áý¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄÚ°æ¤µ¤ó¤â¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÎëÌÚÁª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¸ì¤ë»Ñ¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀï½Ñ»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£»î¹ç¸å¤Î¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¿ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¼«Ê¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿°ìÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë18ºÐ¤Î¿·À±¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏÄÚ°æ¤µ¤ó¤â»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄÚ°æ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¿¤ÎÊ¹¤³¤¨¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤â¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤Èð÷¤¯¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÕ¥µ¥¤¥É¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¶á¤¤´Ö¹ç¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´ó¤»¤¤ì¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿±þ¤·¤ÆÆ°¤±¤¿¡£´Ö¹ç¤¤¤ÎµÍ¤áÊý¤¬´Ë¤¤¤ÈÆÍÇË¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼êÁª¼ê¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¸ì¤ë¡£ÄÚ°æ¤µ¤ó¤ÏÎëÌÚÁª¼ê¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¡Ö¸«ËÜ¤Ç¤¹¤è¡£³§¤µ¤ó¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤µ¤é¤Ë£¶·î¤«¤é¤ÎWÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢£³¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËFIFA¥é¥ó¥¯£·°Ì¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥ºÁª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥óÁª¼ê¤ÏÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Ë¶¯ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ëÁ°¤Ë¥«¥Ã¥È¤ä¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç½ÎÏÅª¤Ë¸Â³¦¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ê¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀîùõ¤µ¤ó¤â¡ÖÂç¿Í¤À¤Ê¡Á¡ª¡×¤È´¶¿´¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç´¢¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡Ö¼Â¤ÏÇ¯¾å¤Î½÷À¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¤Þ¤ÀÈëÌ©¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤¿ÄÚ°æ¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ï30ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö22ºÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢½ª»Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï°ðËÜ¤µ¤ó¤¬WÇÕ¤Ç»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£±óÆ£¹ÒÁª¼ê¤Èº´Ìî³¤½®Áª¼ê¤Ï¡ÖÀï¤¨¤ëÆó¿Í¡×¤È¾Î¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¿¿¤óÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤ë¤³¤È¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬Àï¤¦90Ê¬¤òËÍ¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´êË¾¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Öº´ÌîÁª¼ê¤È¥·¥ã¥É¡¼¤ËÃÖ¤¤¤¿³ùÅÄÁª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£¤³¤³¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤â²òÀâ¡£
¤Þ¤¿¡¢»°ãø·°Áª¼ê¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»°ãøÁª¼ê¤¬¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥·¥ã¥É¡¼¤Î³ùÅÄÁª¼ê¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Àîùõ¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë¾åÅÄåºÀ¤Áª¼ê¤òµó¤²¡¢¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Îºî¶Ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ã¤Æºî¶Ê²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºî¶Ê²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°ðËÜ¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ë°ÌÃÖ¤ËÆ°¤¯Ç½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡£º£¤â¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÅÀ¼è¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¾õÂÖ¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Àîùõ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¤³¤Îºî¶Ê²È¶²¤í¤·¤¤¤ï¡Ä¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òËè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀîùõ½¡Â§¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ý¥¿¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ØÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿°ðËÜ½á°ì¤µ¤ó¤â½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¡Ö°ðËÜ½á°ì¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½SP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½¾õ¤ò¿¼·¡¤ê¡£ÀèÆü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦ÎëÌÚ½ßÇ·²ðÁª¼ê¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄÚ°æ·Ä²ð¤µ¤ó¤¬Å°Äì¼èºà¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë18ºÐ¤Î¿·À±¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏÄÚ°æ¤µ¤ó¤â»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄÚ°æ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¿¤ÎÊ¹¤³¤¨¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤â¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤Èð÷¤¯¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÕ¥µ¥¤¥É¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¶á¤¤´Ö¹ç¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´ó¤»¤¤ì¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿±þ¤·¤ÆÆ°¤±¤¿¡£´Ö¹ç¤¤¤ÎµÍ¤áÊý¤¬´Ë¤¤¤ÈÆÍÇË¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼êÁª¼ê¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¸ì¤ë¡£ÄÚ°æ¤µ¤ó¤ÏÎëÌÚÁª¼ê¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¡Ö¸«ËÜ¤Ç¤¹¤è¡£³§¤µ¤ó¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤µ¤é¤Ë£¶·î¤«¤é¤ÎWÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢£³¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËFIFA¥é¥ó¥¯£·°Ì¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥ºÁª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥óÁª¼ê¤ÏÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Ë¶¯ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ëÁ°¤Ë¥«¥Ã¥È¤ä¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç½ÎÏÅª¤Ë¸Â³¦¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ê¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀîùõ¤µ¤ó¤â¡ÖÂç¿Í¤À¤Ê¡Á¡ª¡×¤È´¶¿´¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç´¢¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡Ö¼Â¤ÏÇ¯¾å¤Î½÷À¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¤Þ¤ÀÈëÌ©¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤¿ÄÚ°æ¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ï30ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö22ºÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢½ª»Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï°ðËÜ¤µ¤ó¤¬WÇÕ¤Ç»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£±óÆ£¹ÒÁª¼ê¤Èº´Ìî³¤½®Áª¼ê¤Ï¡ÖÀï¤¨¤ëÆó¿Í¡×¤È¾Î¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¿¿¤óÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤ë¤³¤È¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬Àï¤¦90Ê¬¤òËÍ¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´êË¾¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Öº´ÌîÁª¼ê¤È¥·¥ã¥É¡¼¤ËÃÖ¤¤¤¿³ùÅÄÁª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£¤³¤³¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤â²òÀâ¡£
¤Þ¤¿¡¢»°ãø·°Áª¼ê¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»°ãøÁª¼ê¤¬¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥·¥ã¥É¡¼¤Î³ùÅÄÁª¼ê¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Àîùõ¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë¾åÅÄåºÀ¤Áª¼ê¤òµó¤²¡¢¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Îºî¶Ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ã¤Æºî¶Ê²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºî¶Ê²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°ðËÜ¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ë°ÌÃÖ¤ËÆ°¤¯Ç½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡£º£¤â¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÅÀ¼è¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¾õÂÖ¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Àîùõ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¤³¤Îºî¶Ê²È¶²¤í¤·¤¤¤ï¡Ä¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.