『ラブパワーキングダム２』に参加する林ゆめのモテの必殺技は？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時よりABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて無料放送する。このたび、本作に参加する16名より“世界で最も美しい顔100人”に３年連続でノミネートされた経歴を持ち、“新世代のくびれ女王”と呼ばれるタレントのゆめ（林ゆめ/30歳）にインタビュー。“モテの必殺技”や人生で忘れられない恋愛など美しくも飾らないゆめの等身大の魅力をお届け。
美しいビジュアルとプロポーションに国内外問わず熱視線が向けられるゆめに、“モテるためのコツ”を尋ねると「あんまり意識したことはないですけど、愛嬌とかじゃないですか？もともと性格が明るいので、常にニコニコして基本笑ってはいますね。人見知りもしないですし」と回答。さらに「私は目で落としますね。目力があるってよく言われるので、意識的に相手と目を合せるようにしています」と必殺技も明かす。
続いて、これまでの人生で“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると「基本的には好きな人ができても、相手から告白してもらえる人生を送ってきたんですけど。その中で１人だけ、初めて自分から告白した人がいて」と激白。「イケメンで、見た目と同じくらい中身も素敵な人で。もう一目惚れみたいな感じで、鬼のアタックをしました。（笑）その人とは長く続きましたし、印象に残っていますね」とのこと。
最後に、番組の見どころについて「番組内のモテランキングも激動ですし、メンバーの魅力が爆発しているので楽しんでいただければと思います。わたし自身もみんながどんな風にモテバトルを戦ったか知らないので、みなさんと同じ目線でドキドキワクワクしながら見守りたいです」と締めくくった。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わに。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。２月11日（水）夜10時より無料放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.
続いて、これまでの人生で“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると「基本的には好きな人ができても、相手から告白してもらえる人生を送ってきたんですけど。その中で１人だけ、初めて自分から告白した人がいて」と激白。「イケメンで、見た目と同じくらい中身も素敵な人で。もう一目惚れみたいな感じで、鬼のアタックをしました。（笑）その人とは長く続きましたし、印象に残っていますね」とのこと。
最後に、番組の見どころについて「番組内のモテランキングも激動ですし、メンバーの魅力が爆発しているので楽しんでいただければと思います。わたし自身もみんながどんな風にモテバトルを戦ったか知らないので、みなさんと同じ目線でドキドキワクワクしながら見守りたいです」と締めくくった。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わに。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。２月11日（水）夜10時より無料放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.