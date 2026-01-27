マギーがモナコで大興奮、高級カジノ潜入＆クラシックカーで疾走
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』開幕戦『ラリー・モンテカルロ』を１月25日（日）に無料生中継した。世界最高峰の公道レースの模様に加え、スタジオゲストにチョコレートプラネット・長田庄平、沢口愛華を迎え、現地リポーターとして「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギーが出演。番組内では、現地のモナコから「日本人ドライバー・勝田貴元選手の行きつけ店への潜入」や「超高級カジノへの挑戦」、「クラシックカーでのモナコの町の疾走」などマギーの体当たりリポートが届けられたほか、スタジオではチョコレートプラネット・長田による「超希少車の購入報告」といった情報が飛び出し、番組を盛り上げた。
マギーは、日本人ドライバー・勝田貴元選手が現地で通うという日本料理店「KODERA（コデラ）」へ潜入取材を敢行。なかなか予約が取れない人気店で取材を進めると、店主が勝田選手と同じ愛知県出身という偶然の縁もあるお店であることが判明。さらにマギーは、現地の魚「メーグル」の炙りを実食し、昆布とニンニクを効かせた味付けに「めっちゃ美味しいです」「日本食を欲していました」と舌鼓。また、勝田選手については「すごく感じが良くてしゃべりやすい」「日本の一つの町から、モナコで再会するなんてすごいご縁」といった店主からのエピソードも披露され、勝田選手がモナコに戻った際に家族と共に訪れ、店主と地元トークで盛り上がるなど行きつけ店が戦いの合間の安らぎの場となっていることが明かされた。
続いてマギーは、自身がモナコの中でもトップで好きなエリアにある「カジノ・ド・モンテカルロ」へ。フェラーリなどの高級車が並ぶ豪華なエリアで「スタッフの皆が美味しいご飯代が食べられるように」「今回はドンと行きたい」と意気込んで乗り込むが、その後のスタジオとの中継では「この笑顔の通り、惨敗です」と即答する結果に。入場料が必要で、ステンドグラスと大理石に囲まれた格式高い空間だったと語るマギーは、ブラックジャックに挑んだものの「ディーラーが強すぎて５分で負けました」「すぐ終わっちゃいました」とまさかの瞬殺劇を報告。その結果、予定していた豪華ディナーは「近くのベトナム料理屋に行きました」「心も体も温まるフォーを頂きました」と明かし、あまりの完敗ぶりにスタジオの笑いを誘った。
また、「クラシックカーに乗りたいと思って20歳の時にMT（マニュアル）免許を取った」というマギーが、13年越しの夢を叶える企画も実施。1970年代のイタリアの名車「Alfa Romeo spider2000」のステアリングを握り、F１モナコGPでも使用されるモナコの街を走行。エンジンをかけた瞬間「めっちゃいいガソリンの香りがしてきますね！」と車好きならではの反応を見せ「ステアリング激重」と語るクラシックカーの操作感には「やばいです……」と緊張した様子も。さらにF１の名所であるトンネルやヘアピンカーブを自身の運転で駆け抜けると「今の新しい車があるのは、ここから開発されてきた歴史があるから」と感慨深げに語り、「大好きな街を自分の運転で走れたのは感動しました」と目を輝かせた。
スタジオには、プライベートでも複数台の車を所有する車好きのチョコレートプラネット・長田庄平が登場。トーク中、長田が「実はまだYouTubeにも出していないんですけど……」と切り出し、光岡自動車の『M55』を購入したことを初告白。『M55』は限定100台の抽選販売が行われた希少車で、長田は「応募したら当たっちゃって」と明かし、ベース車両がホンダ・シビックのマニュアル車であることから「マニュアル乗ってるんですけど、むちゃくちゃ楽しいっすよ」と興奮気味に語る。さらに、「本当はランエボ（ランサーエボリューション）が欲しい」と憧れを口にしたが、価格高騰に加え、深刻な「駐車場問題」に直面していると吐露。都内では「何年もかけて集めた」にも関わらず、現在は空きがなく「全然ないです」と愛車を増やすための駐車場確保に苦労している実情を語った。
『WRCRd.1ラリー・モンテカルロ』は、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamのオリバー・ソルベルグが総合優勝、勝田貴元が総合７位で完走し、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamがマニュファクチャラーズ選手権の首位に立つ好発進。なお、Rd.２『ラリー・スウェーデン』は、ABEMAにて２月14日（土）、15日（日）に放送予定。
