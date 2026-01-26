»³ºêÎçÆà¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¡ßÇò¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¥¹¥é¥êÈþµÓ¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¹ø¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºêÎçÆà¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤Î°áÁõ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ¸µÇµÌÚºä46¡Ö¹ø¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¡×ÏÃÂê¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È
»³ºê¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡ÖJICA¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡Ê¢¨¤³¤Î¤¢¤È·ëº§¼°¤Ë»²Îó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢TBS·Ï¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ê¤É½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤º¤é¤ê¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»¨»ï¡ÖHanako¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¢¨²æ¤¬»Ò¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¡×¤È°¦Ç¤È¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¤¡¼¥ÉÁÇºà¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÇò¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°¦Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¶¦±é¡¢Âº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¸«¹û¤ì¤ë¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¹ø¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¡×¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥É¤ÈÇò¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬´°àú¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ¸µÇµÌÚºä46¡Ö¹ø¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¡×ÏÃÂê¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡»³ºêÎçÆà¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥ÇÈäÏª
»³ºê¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡ÖJICA¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡Ê¢¨¤³¤Î¤¢¤È·ëº§¼°¤Ë»²Îó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢TBS·Ï¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ê¤É½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤º¤é¤ê¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»¨»ï¡ÖHanako¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¢¨²æ¤¬»Ò¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¡×¤È°¦Ç¤È¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡»³ºêÎçÆà¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°¦Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¶¦±é¡¢Âº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¸«¹û¤ì¤ë¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¹ø¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¡×¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥É¤ÈÇò¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬´°àú¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û