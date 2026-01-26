¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¡Öº£¤ÏNPB·ÀÌó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡½êÂ°ÀèÌ¤Äê¤â¡ÄÂåÍý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¸½¾õ
¥Ð¥¦¥¢¡¼ÂåÍý¿Í¤¬SNS¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¸½¾õ
¡¡ºòµ¨¡¢DeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ë¡¼¥Ð¤µ¤ó¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ïº£¡¢NPB¤È¤Î·ÀÌó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï2023Ç¯ÅÓÃæ¤ËDeNA¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¡£19»î¹ç¤Ç10¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.76¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¡¢2024Ç¯¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÆü¤âÂ¿¤¯¡£ºòµ¨¤Ï21»î¹ç¤Ç4¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.51¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏDeNA¤ÎÌÚÂ¼ÍÎÂÀ¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Jr.µ¼Ô¤¬¡Ö¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬2026Ç¯¤ËNPB¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌó¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈà¤¬ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥ë¡¼¥Ð»á¤Ï¤³¤ì¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤ò¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢NPB¤Î³ÆµåÃÄ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë